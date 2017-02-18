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    Пенс и Порошенко обсудили помощь США в урегулировании конфликта в Донбассе

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    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (44)

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    По информации пресс-службы Белого дома, вице-президент США Майк Пенс выразил поддержку США полному выполнению минских соглашений по установлению мира на востоке Украины.
    Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко в субботу обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба Белого дома.

    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пенс, Столтенберг, Дуда, Маккейн: встречи Порошенко в Мюнхене

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    Встреча прошла "на полях" международной конференции по безопасности в Мюнхене.

    "Вице-президент выразил поддержку США полному выполнению минских соглашений по установлению мира на востоке Украины. Также лидеры обсудили, как США могут поддержать переговоры (по урегулированию – ред.)", — говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, Пенс "высоко оценил" прогресс Украины на пути реформ, и лидеры подтвердили "важность дальнейших реформ для превращения Украины в безопасную, процветающую европейскую страну для всех своих граждан". 

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверение от вице-президента США Майкла Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.

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