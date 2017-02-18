Пенс и Порошенко обсудили помощь США в урегулировании конфликта в Донбассе

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко в субботу обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Встреча прошла "на полях" международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Вице-президент выразил поддержку США полному выполнению минских соглашений по установлению мира на востоке Украины. Также лидеры обсудили, как США могут поддержать переговоры (по урегулированию – ред.)", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Пенс "высоко оценил" прогресс Украины на пути реформ, и лидеры подтвердили "важность дальнейших реформ для превращения Украины в безопасную, процветающую европейскую страну для всех своих граждан".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверение от вице-президента США Майкла Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.