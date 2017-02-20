Аваков назвал Артеменко "безответственным маргиналом"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал депутата от Радикальной партии Андрея Артеменко "безответственным маргиналом.

"Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России – безответственный маргинал", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Глава МВД поддержал предложение лидера Радикальной партии Олега Ляшко, требующего от депутата его фракции Андрея Артеменко сложить мандат.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.