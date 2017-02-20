Ляшко требует от Артеменко сдать мандат за "план" по снятию санкций с РФ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко требует от депутата его фракции Андрея Артеменко, предложившего "план" по снятию санкций с России, сложить мандат.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

"Наши позиции радикально и кардинально расходятся, поэтому хочет быть миротворцем за счет Украины — пусть сложит мандат депутата "Радикальной партии". Я ему сказал, что то, что он предложил — это недостойно и вредит интересам Украины… Если у него есть чувство собственного достоинства, и он готов отстаивать свои позиции, он должен немедленно сдать мандат. Я как лидер фракции требую от него это сделать", — сказал Ляшко журналистам в понедельник, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

Ранее Ляшко заявлял, что "Радикальная партия" не поддерживает "план" Артеменко по снятию санкций с России, фракция обсудит поведение депутата на ближайшем заседании, вплоть до исключения его из фракции.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.