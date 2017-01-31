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    Общество

    Закон об украинском языке усилит раскол в обществе - Медведчук

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (32)

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    Лидер "Украинского выбора" уверен, что принятие нового "языкового закона" не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, "а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Принятие законопроекта об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни грозит усилить раскол в обществе, убежден лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

    Флаги Евросоюза и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Закон о языке. Европа - Украине: оставьте людей в покое

    Законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

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    "Совершенно очевидно, что принятие данного закона не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам. Такие действия законодателей иначе как "государственным сепаратизмом" не назовешь", — сообщается на сайте движения в понедельник.

    Ранее член парламентской фракции БПП Мустафа Найем заявил, что законопроекты о языке и Донбассе "не пройдут Раде". 

     

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