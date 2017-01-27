Закон о языке не будет работать, даже если его примут – Дьяченко

"Трудно представить даже сам механизм привлечения к уголовной ответственности за нарушение языкового законодательства – а это предполагается. Закон предполагает уравнять украинский язык с государственными символами и привлекать к уголовной ответственности за надругательство над языком, приравнять его к флагу и гербу", – рассказала эксперт.

По ее словам, трудно представить, на каком основании языковые патрули будут составлять протоколы об административных и уголовных правонарушениях.

"Наверняка этот законопроект не показывался ни научному, ни юридическому управлениям парламента, потому что он противоречит Конституции и уголовному кодексу", – заявила Дьяченко, добавив, что даже если депутаты проголосуют "за", выполнять закон будет крайне тяжело.

Законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Как отмечается на сайте Рады, его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

Документом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.