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    Закон о языке не будет работать, даже если его примут – Дьяченко

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    Один на всех. Новый закон о языке (28)

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    Законопроект о "госязыке" можно было бы назвать очередной непроходной инициативой профнепригодных политических активистов, которые прошли в парламент, если бы не та его часть, которая предполагает криминализацию, отметила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.
    РИА Новости Украина/youtube

    "Трудно представить даже сам механизм привлечения к уголовной ответственности за нарушение языкового законодательства – а это предполагается. Закон предполагает уравнять украинский язык с государственными символами и привлекать к уголовной ответственности за надругательство над языком, приравнять его к флагу и гербу", – рассказала эксперт. 

    Платон Беседин
    Фото Платона Беседина
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    По ее словам, трудно представить, на каком основании языковые патрули будут составлять протоколы об административных и уголовных правонарушениях. 

    "Наверняка этот законопроект не показывался ни научному, ни юридическому управлениям парламента, потому что он противоречит Конституции и уголовному кодексу", – заявила Дьяченко, добавив, что даже если депутаты проголосуют "за", выполнять закон будет крайне тяжело. 

    Законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Как отмечается на сайте Рады, его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

    Документом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.

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