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    Политика

    "Украинский выбор" обвинил Facebook в политическом преследовании Медведчука

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    В движении "Украинский выбор" уверены, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы в Facebook, а исключительно с персоной самого Виктора Медведчука.
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Администрация компании Facebook не сообщает причину блокировки аккаунта лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил РИА Новости пресс-секретарь общественной организации Олег Бабанин.

    Появилось видео погрома офиса Медведчука в Киеве. Видео
    ИА "Украинские новости"/Youtube
    Появилось видео погрома офиса Медведчука в Киеве

    Во вторник возглавляемая Медведчуком организация заявила о блокировке его аккаунта. По их мнению, блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Медведчука. При этом компания Facebook сообщила РИА Новости, что не комментирует блокировку аккаунта Медведчука.

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    "Поскольку аккаунт был заблокирован вечером 21 января, а заявление мы опубликовали только вчера, все это время мы предпринимали все предусмотренные нормами сообщества пользователей Facebook методы для того, чтобы получить какие-то объяснения или разблокировать аккаунт в предусмотренном лицензионным соглашением Facebook порядке. Но администрация Facebook не дала никаких пояснений", — сказал Бабанин.

    Он добавил, что в такой ситуации в общественном движении считают решение Facebook "политическим преследованием".

    По словам Бабанина, из-за блокировки аккаунта Медведчука прервалось общение с более 400 тысячами подписчиков на его страницу.

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