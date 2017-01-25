"Украинский выбор" обвинил Facebook в политическом преследовании Медведчука

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Администрация компании Facebook не сообщает причину блокировки аккаунта лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил РИА Новости пресс-секретарь общественной организации Олег Бабанин.

Во вторник возглавляемая Медведчуком организация заявила о блокировке его аккаунта. По их мнению, блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Медведчука. При этом компания Facebook сообщила РИА Новости, что не комментирует блокировку аккаунта Медведчука.

Читайте также: Соцсети обсудили обиду Геращенко на мнение людей

"Поскольку аккаунт был заблокирован вечером 21 января, а заявление мы опубликовали только вчера, все это время мы предпринимали все предусмотренные нормами сообщества пользователей Facebook методы для того, чтобы получить какие-то объяснения или разблокировать аккаунт в предусмотренном лицензионным соглашением Facebook порядке. Но администрация Facebook не дала никаких пояснений", — сказал Бабанин.

Он добавил, что в такой ситуации в общественном движении считают решение Facebook "политическим преследованием".

По словам Бабанина, из-за блокировки аккаунта Медведчука прервалось общение с более 400 тысячами подписчиков на его страницу.