Медведчук: "европейские реформы" ведут к "примитивизации" экономики

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Проведение властями "европейских реформ" приводит к "примитивизации" экономики страны, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

После отстранения в 2014 году от власти президента Виктора Януковича Украина взяла курс на евроинтеграцию, в рамках которой реализует программу реформ, направленных на приближение страны к европейским стандартам жизни.

"В результате "европейских реформ" экономика Украины становится все более и более примитивной, ориентированной на торговлю сырьем. Вместо "инноваций" и "технологического прорыва" по факту мы получили уничтожение высокотехнологической промышленности", — написал Медведчук в понедельник в своем блоге на Livejournal.

Он отметил, что еще в 2013 году доля машин, оборудования, механизмов и транспорта в общем объеме экспорта Украины составляла 16,3%, а уже в 2014 году — 13,2%, в 2015 — 12,1%. За 11 месяцев 2016 года указанная доля снизилась до 11,6%, при этом сам экспорт постоянно уменьшается.

Политик подчеркнул, что в Украине постоянно растет доля сельскохозяйственного экспорта: по итогам января — ноября 2016 года она достигла 41,5%. Однако Украина экспортирует сырье, почти не продавая готовые продукты питания (их доля в экспорте — 6,6%). Он добавил, что в самом сельском хозяйстве Украины усугубляются структурные проблемы: все время уменьшается поголовье скота, что грозит Украине серьезными проблемами уже в ближайшие несколько лет.

Медведчук также раскритиковал анонсированную реформу образования. "Свой вклад в процесс превращения Украины в банановую республику, видимо, намерено внести и Минобразования: там решили, что школьникам в 10–11 классах учить так много физики, химии, математики и информатики не нужно, лучше перевести эти предметы в разряд факультативных. Действительно, зачем строить атомные станции и изготовлять станки? Для выращивания подсолнечника и рапса хватит и "отреформированного" образования", — заявил он.

Ранее Медведчук заявил, что Украине нужно консолидировать собственные силы для решения конфликта в Донбассе путем выполнения минских соглашений, а не надеяться на внешние силы.