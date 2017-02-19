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    Мюнхен, катастрофа Порошенко. Политологи о речи президента

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    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (51)

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    Международная изоляция режима Порошенко становится актуальной реальностью, а в целом украинская делегация — в значительной степени вне контекста и не способна предложить продуктивных для Запада решений, отмечают эксперты.
    Выступление Петра Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко выступил на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, в частности, что решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно, а "любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано". 

    Также глава государства в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении РФ.

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    Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив на своей странице написал о "Мюнхенской катастрофе Порошенко". 

    "Из полутора часов панельной дискуссии, в которой он был фактически статистом, Украине и Порошенко отвели не более трех минут.

    Международная изоляция режима Порошенко становится актуальной реальностью.

    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пенс, Столтенберг, Дуда, Маккейн: встречи Порошенко в Мюнхене

    А тут еще и Меркель доверительно сообщила о том, что, мол, Порошенко согласился выполнять политическую часть "Минска" до наступления полного перемирия.

    Катастрофа Порошенко, но маленькая победа здоровой Украины", — прокомментировал эксперт.

    А политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник перечислил, "о чем должен бы был говорить украинский президент в Мюнхене.

    1. О "Мюнхенских гарантиях" — разработке и согласовании ключевыми мировыми политическими игроками комплексных гарантий суверенитета и безопасности Украины не только в военной, но и в политической и экономической сферах взамен "Будапештского меморандума". При этом такие гарантии (и сам вопрос) нужно ставить на голосование Совбеза ООН (где мы сейчас председательствуем)

    2. Об украинской дорожной карте выполнения Минских соглашений;

    3. О создании международного фонда восстановления Украины (особенно регионов, пострадавших от боевых действий);

    4. О расширении зоны свободной торговли с ЕС, интенсификации торговли с США.

    Но, к сожалению, пока что похоже, что наш МИД и президент — чужие на этом "празднике жизни" — снова, в значительной степени, вне контекста и не способны предложить продуктивных для Запада решений; больше беспокоятся о своем политическом будущем", — написал Бортник.

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    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс (слева направо) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности

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