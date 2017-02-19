Мюнхен, катастрофа Порошенко. Политологи о речи президента

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко выступил на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, в частности, что решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно, а "любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано".

Также глава государства в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении РФ.

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Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив на своей странице написал о "Мюнхенской катастрофе Порошенко".

"Из полутора часов панельной дискуссии, в которой он был фактически статистом, Украине и Порошенко отвели не более трех минут.

Международная изоляция режима Порошенко становится актуальной реальностью.

А тут еще и Меркель доверительно сообщила о том, что, мол, Порошенко согласился выполнять политическую часть "Минска" до наступления полного перемирия.

Катастрофа Порошенко, но маленькая победа здоровой Украины", — прокомментировал эксперт.

А политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник перечислил, "о чем должен бы был говорить украинский президент в Мюнхене.

1. О "Мюнхенских гарантиях" — разработке и согласовании ключевыми мировыми политическими игроками комплексных гарантий суверенитета и безопасности Украины не только в военной, но и в политической и экономической сферах взамен "Будапештского меморандума". При этом такие гарантии (и сам вопрос) нужно ставить на голосование Совбеза ООН (где мы сейчас председательствуем)

2. Об украинской дорожной карте выполнения Минских соглашений;

3. О создании международного фонда восстановления Украины (особенно регионов, пострадавших от боевых действий);

4. О расширении зоны свободной торговли с ЕС, интенсификации торговли с США.

Но, к сожалению, пока что похоже, что наш МИД и президент — чужие на этом "празднике жизни" — снова, в значительной степени, вне контекста и не способны предложить продуктивных для Запада решений; больше беспокоятся о своем политическом будущем", — написал Бортник.