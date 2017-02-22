Прокуратура допросит Артеменко, предложившего "план" по санкциям РФ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Прокуратура Крыма, которая продолжила работать в Украине после вхождения полуострова в состав РФ и сейчас базируется в Киеве, вызвала на допрос по уголовному делу о государственной измене депутата Верховной Рады Андрея Артеменко, который ранее предложил "план" снятия санкций с РФ.

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"Сегодня отправили повестку по месту проживания и по месту работы в Верховную Раду", — цитирует сообщение прокуратуры агентство "Украинские новости".

Ранее Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна. Он отметил, что Москве ничего неизвестно о каких-либо планах, а кроме того, имеется понимание, что политико-дипломатическое решение украинской проблемы возможно только на основе минских договоренностей.