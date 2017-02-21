Артеменко заявил, что не намерен покидать Украину

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, заявил, что не намерен покидать территорию Украины.

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.

"Я обязательно буду в сессионном зале", — сказал Артеменко в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о том, будет ли он покидать территорию Украины, если Рада рассмотрит снятие с него депутатской неприкосновенности.

Он также намерен провести презентацию своего "плана". "Будут презентация этого мирного плана, которая должна пройти в Вашингтоне в марте. Мы планируем, что это будет публичная пресс-конференция, куда будут приглашены известные конгрессмены, сенаторы", — подчеркнул Артеменко.

По его словам, уголовное дело против него является преследованием со стороны властей, однако депутат намерен сотрудничать со следствием.

Во вторник, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.