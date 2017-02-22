Ляшко: Артеменко в последнее время несколько раз ездил в Москву

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что народный депутат Андрей Артеменко в последнее время несколько раз бывал в Москве. Об этом глава парламентской фракции сказал в комментарии журналистам.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

Он выразил надежду, что Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины будут приняты соответствующие меры в отношении Артеменко, и уже в четверг в парламент будет направлено представление о привлечении депутата к уголовной ответственности.

"А вот кто стоит за Артеменко, что Артеменко делал в Москве несколько раз, по моей информации, в последнее время ездил туда. Вместе с Бойко, Левочкиным и Медведчуком. Вот вопрос, который должна расследовать Служба безопасности", — сказал депутат и добавил, что усматривает в этом "антигосударственный заговор с целью посягательства на территориальное устройство страны и независимость нашей страны".

На вопрос, когда Ляшко узнал о поездках Артеменко в Москву, он ответил, что такую информацию получил вчера.

"Мне сообщили, что видели несколько раз Артеменко в Минске — пересадка на московский рейс. Мне не было известно об этом ничего. Вчера, как только я узнал, я тут же обратился в Службу безопасности с просьбой проверить эту информацию", — сказал парламентарий.

По его информации, Артеменко перед обнародованием своего "плана" "имел контакты с Медведчуком, Левочкиным и Бойко". "И все это их совместная работа. И они были в Москве вместе", — приводит слова Ляшко УНИАН.

В свою очередь сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, комментируя заявления Ляшко о том, что он якобы ездил с Артеменко в Москву, сказал: "Высказывания этого персонажа нужно комментировать профессиональному психиатру. А нормальный человек эту чушь не комментирует. Я эту чушь даже комментировать не буду. Артеменко — это член его фракции, пусть он с ним и разбирается".

Во вторник, Артеменко был официально исключен из "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом.