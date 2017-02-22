"План Артеменко". Торговать территориями нельзя ни за какие деньги - Кравчук

"Когда за дело берутся некомпетентные люди или дети в коротких штанишках делают вид, что они знают, как это решить, то проблема завершается или комедией, или юмором. В данном случае есть человечеством выработанные международные принципы, которыми нужно руководствоваться, когда возникают аналогичные вопросы. И когда международное право или принципы применяются, всегда можно будет прийти к каким-то решениям, я не говорю, что они всегда будут положительно полезны для всех сторон. Однако мы будем видеть какой-то путь решения этого вопроса", — заявил Леонид Кравчук в эфире "112 Украина".

"При чем тут Трамп к Крыму? Вопрос Крыма решается Украиной и той страной, которая его аннексировала. Если касается международного права, то надо обращаться в международный суд. Если господин Артеменко хочет привлечь наибольшую и сильнейшую державу мира, то можно и так сделать, но это вовсе не означает, что это правильный путь", — добавил первый президент Украины.

"Нельзя ни за какие деньги рассматривать вопрос торговли территориями", — заключил Кравчук.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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Во вторник Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом.