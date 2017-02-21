Deutsche Welle: реален ли план "Крым в аренду"

РИА Новости Украина

Гибридная война на востоке Украины продолжает порождать гибридные сценарии ее возможного окончания. Последний из таких сценариев, который в общих чертах был описан изданием The New York Times (NYT) 19 февраля и уже успел вызвать значительный резонанс на Украине, был предложен депутатом от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Андреем Артеменко, пишет издание Deutsche Welle.

"План Артеменко"

Согласно этому плану, в частности, Россия должна вывести свои вооруженные формирования из Донбасса в обмен на проведение на Украине референдума относительно возможной передачи Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. После окончания срока аренды в Крыму должен быть проведен референдум для окончательного решения вопроса его территориальной принадлежности. В свою очередь контроль над Донбассом должен быть передан Киеву.

Согласно информации NYT, эти предложения были направлены бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который так и не успел с ними ознакомиться из-за своей отставки. В передаче документа Флинну якобы участвовали личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, деловой партнер Трампа Феликс Сейтер, а также бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Кто такой Артеменко?

Автор предложений Андрей Артеменко является депутатом фракции "радикалов" в Раде, но он возглавляет и собственную партию – "Солидарность правых сил". В публикации NYT отмечается, что Артеменко видит себя "лидером будущей Украины вроде Трампа".

В 2002 году Артеменко был арестован по обвинениям в хищениях в особо крупных размерах средств министерства обороны в футбольном клубе "ЦСКА-Киев", президентом которого он был. В целом он провел в СИЗО более 2,5 лет, после чего его выпустили на поруки народных депутатов, а затем все обвинения против него были сняты.

В 2006 году Артеменко был избран в Киевсовет (Киевскую городскую администрацию – Ред.) от фракции БЮТ-"Батькивщина", однако вскоре после избрания он оказался в рядах "перебежчиков" в большинстве Леонида Черновецкого (мэр Киева с 2006 по 2012 гг. — Ред.). Во времена Евромайдана Артеменко финансировал праворадикальною националистическую партию "Правый сектор" и не скрывал этого.

Издание NYT отмечает, что другие парламентарии характеризуют Артеменко как коррумпированного, ненадежного и в целом невлиятельного человека, но который, впрочем, владеет значительным денежным капиталом. Своих политических амбиций Артеменко не скрывает.

"Пришло время новых лидеров, новых подходов в управлении страной, новых принципов и новых переговорщиков в международной политике. Пришло наше время!", – писал он, в частности, не так давно на своей странице в Facebook.

Альтернативные сценарии: кому это выгодно?

Сценарии достижения мира в Донбассе, альтернативные минским договоренностям, появляются на Украине далеко не впервые. Самые известные из них – озвученные не так давно предложения миллиардера Виктора Пинчука, а также более детальный план, предложенный украинским дипломатом Василием Филипчуком.

Эксперт благотворительной организации "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский в комментарии DW высказывает мнение, что как предложения Пинчука и Филипчука, так и заявления Артеменко "являются вариациями на одну и ту же тему – достижение каких-либо договоренностей с РФ как со страной-оккупантом на ее же условиях".

Такого же мнения придерживается и украинский политолог Александр Палий.

"При таком сценарии Россия, вместо ответственности за собственную агрессию, получит все, что хочет: Крым, невозможность вступления Украины в НАТО, отмену санкций", – отметил он в комментарии DW.

Негативная реакция в Украине

На Украине предложения Артеменко вызвали однозначно негативную реакцию. Посол Украины в США Валерий Чалый назвал планы провести референдум об аренде Крыма Россией "грубым нарушением Конституции", а лидер фракции "радикалов" в Раде Олег Ляшко потребовал от Артеменко сложить депутатский мандат.

Эксперт благотворительной организации "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский убежден, что предложения, подобные озвученным Артеменко, только вредят Украине и возможности мирного урегулирования конфликта на востоке страны.

"Через три года после начала войны говорить о возможности передать стране-оккупанту в аренду часть суверенной территории Украины является глупостью, если выражаться корректно", – отметил эксперт.

Он напомнил о том, что Россия в течение длительного времени арендовала базу Черноморского флота в Севастополе: "Все это закончилось оккупацией и войной".

Что дальше?

Артеменко считает, что его предложения не останутся незамеченными в Вашингтоне. Он уверен, что сможет представить "адаптированный план" новому советнику президента США по вопросам нацбезопасности после его назначения.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст выражает опасения, что Дональд Трамп может попытаться улучшить отношения с РФ за счет Украины, и потенциально это может быть сделано путем реализации плана, подобного тому, который предложил Артеменко.

Впрочем, российская сторона уже решительно отвергла сценарий возможной аренды Крыма. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "у самих себя ничего арендовать невозможно", и выразил убеждение, что такие инициативы только призваны отвлечь внимание от неспособности Киева выполнить минские договоренности.