Артеменко заявил, что не встречался с юристами Трампа

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Артеменко после допроса в Генеральной прокуратуре заявил, что не встречался с юристами президента США Дональда Трампа.

"Да, она (встреча — Ред.) произошла с теми людьми, о которых идет речь в газете "NYT", действительно мы обсуждали наши мирные инициативы. Что было дальше, какие документы, кто кому передавал, или существовали какие-то предварительные заметки, которые делали люди, с которыми я встречался, мне неизвестно", — цитирует "112 Украина" Артеменко.

Нардеп отметил, что он допрашивается ГПУ в качестве свидетеля и не знает, запрещен ли ему выезд за границу.

"Относительно запрета моего выезда за границу. К сожалению, ответа я еще не получил. Убежден, что встречусь с руководством ГНСУ и спрошу еще до того, как я собираюсь поехать за границу на презентацию нашего мирного плана", — сказал Артеменко.

Ранее в пятницу Артеменко заявил, что пришел на допрос в прокуратуру.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.