Украина, наши дни: жизнь в отрыве от реальности

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Всякий раз при чтении украинской новостной ленты мне вспоминается нетленное из Макаревича: "И был пробит последний лед, и путь открыт, осталось лишь идти вперед. И тут ты встал, не сделал шаг – открытый путь страшнее был, чем лютый враг и вечный лед".

Это я к тому, что когда-нибудь в Украине все станет можно – и запрещать ничего не станут. Или другой вариант (может, даже более реалистичный): нечего будет запрещать. Ну а пока в Украине – настоящее гуляй-поле для любителей табу и запретов: есть с чем бороться!

Не так давно советник МВД Украины Зорян Шкиряк, персонаж уже почти легендарный, призвал украинские власти заблокировать социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Аргументы Шкиряка, как водится, оригинальностью не отличаются – борьба с российской пропагандой. По словам советника, "Одноклассники" и "ВКонтакте" "полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами".

Признаюсь, на самом деле Шкиряк озвучил мою мечту: я бы очень хотел, чтобы социальные сети действительно контролировались соответствующими структурами. Возможно, тогда глупости, пошлости и жестокости в них стало бы меньше. А пока они больше напоминают отстойники, где собирается вся грязь мира.

Читайте также: Добрались и до соцсетей. О запрете "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Впрочем, деятельность других соцсетей у Шкиряка отторжения не вызывает. Еще бы, ведь в том же Facebook царит, на первый взгляд, странная, а на деле легко объяснимая избирательность: посты пророссийские активно "трутся", а вот посты антироссийские, наоборот, активно пиарятся. Это, видимо, называется свободой слова.

Украинские пользователи справедливо возмутились очередной нездоровой инициативой Шкиряка и его сотоварищей. Это ведь не исключение, а очередное звено в цепи табу и запретов. Все логично: если зачистка, то зачистка всего.

Однако большая часть этих запретов не слишком эффективна. В случае же социальных сетей неэффективность достигнет апогея. Ведь любой работник офиса знает, как обойти блокировку через так называемые "зеркала". И надо понимать, что – особенно для молодежи – тот же "Контакт" – это прежде всего бесплатная, крайне удобная и, возможно, самая полная база аудио- и видеоконтента. Так что тинэйджеры явно будут недовольны.

Думал ли об этом Шкиряк? Безусловно, да, но так, между делом. Потому что главным было вбросить информационный повод, а затем оттолкнуться от него в очередной антироссийской истерии, которую надо постоянно подогревать, холить и лелеять. Ведь именно она сегодня главная объединяющая национальная идея. Но изыми Россию, Путина, российскую угрозу и пропаганду – и народ останется тет-а-тет со своими не слишком удачливыми правителями и кураторами.

Однако тут есть и другой, не столь очевидный момент. "Человек есть существо, ко всему привыкающее, и это его лучшее определение", – писал Достоевский. И был прав. Человек привыкает даже к насилию над собой, если оно не сопряжено с физической болью (к боли, как писал знаток антиутопий Оруэлл, нельзя привыкнуть). И вот мы сначала возмущаемся, а после уже смотрим на инициативы вроде той, что внес Шкиряк, с сатирической ухмылкой: мол, смотрите, какие они там глупости вытворяют. Но ведь через эти глупости идет абсолютное выхолащивание страны – через эти глупости у людей отнимают право и на самовыражение, и на самоидентификацию.

Столько сказано о том, как Украина стремится в Европу, но к какой Европе она стремится? Ведь есть и та Европа, что с кострами инквизиций, зверствами в колониях и тоталитарной матрицей, где полушаг влево, вправо – расстрел. Это тоже Европа. И явление гитлеровского нацизма ни в коем разе нельзя рассматривать в отрыве от всей европейской истории.

Так вот, если Украина стремится в эту Европу, тогда все ясно – еще чуть-чуть и полыхнут костры. Или они уже полыхают? Однако хотят ли в такую Европу сами украинцы? О ней ли они мечтают? Сомневаюсь. И если мы говорим о доступе к информации как об одной из главных европейских свобод, то идти надо по другому маршруту.

Повторю то, что уже не раз декларировал: мне понятно желание украинской власти защитить своих граждан в ведущейся информационной войне. Однако это стремление не может и не должно принимать патологическую форму, где полотна уже упомянутого Оруэлла, Хаксли, Замятина и Дика становятся жесткой реальностью, которая, на самом деле, не принесет пользы ни украинском народу, ни украинской власти.

Мы помним, чем закончилась история Советского Союза, до предела накачанного антизападной риторикой. Но ведь Украина предлагает нам сейчас еще более жуткий вариант "железного занавеса": все запретить, искоренить, выкорчевать. Он берет за основу не только антириторику, направленную против России, но и националистический фактор как элемент созидания. К чему это привело в Крыму и на Донбассе, мы уже видели. Но боюсь, это может стать лишь началом, и те, кто сейчас ломает украинское сознание о колено, может переломить позвоночник всей Украине в своей бестолковой борьбе с призраками и ведьмами.

Не хотелось бы, чтобы страна, как и ее правители, утратила контакт с реальностью.

Потому что главное свойство Украины – воля, свобода; и тот, кто пытается лишить этого страну, отнимает ее суть, ее витальную силу.

Уверен на сто процентов, украинцы мудры и самодостаточны, они в состоянии сами отделять зерна от плевел, делая свой личный выбор, какими социальными сетями пользоваться, какие книги читать, какие фильмы и передачи смотреть. Собственно, они это уже делают, несмотря ни на какие сомнительные запреты под неуместные разговоры о либеральных свободах.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор.