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    Поклонская сообщила о главной проблеме Крыма

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (70)

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    Бывший прокурор Крыма депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская провела встречу с гражданами в Крыму. По ее словам, все вопросы, с которыми приходят люди, они касаются недоработок местными чиновниками, на уровне исполнителей.
    Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает самой серьезной проблемой Крыма кадровый вопрос на уровне муниципалитетов – городов и районов.

    Крым. Архивное фото
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    Бывший прокурор Крыма провела в пятницу встречу с гражданами в Крыму. "Все вопросы, с которыми приходят люди, они касаются недоработок местными чиновниками, на уровне исполнителей. Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова", — сказала Поклонская журналистам.

    Она привела несколько примеров, которые связаны с переселением людей, потерявших жилье в результате пожара в Алуште, с ситуацией в здравоохранении и другие проблемы, с которыми крымчане обращались к ней. Депутат Госдумы рассказала, что сейчас едет на встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

    "Сейчас (Аксенов – ред.) на работе, я знаю точно, что 23 февраля он тоже был на работе. Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу", — заметила Поклонская.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины может начать заочное осуждение в случае неявки на допрос главы Крыма Сергея Аксенова и прокурора Натальи Поклонской.

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