Поклонская сообщила о главной проблеме Крыма

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает самой серьезной проблемой Крыма кадровый вопрос на уровне муниципалитетов – городов и районов.

Бывший прокурор Крыма провела в пятницу встречу с гражданами в Крыму. "Все вопросы, с которыми приходят люди, они касаются недоработок местными чиновниками, на уровне исполнителей. Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова", — сказала Поклонская журналистам.

Она привела несколько примеров, которые связаны с переселением людей, потерявших жилье в результате пожара в Алуште, с ситуацией в здравоохранении и другие проблемы, с которыми крымчане обращались к ней. Депутат Госдумы рассказала, что сейчас едет на встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Сейчас (Аксенов – ред.) на работе, я знаю точно, что 23 февраля он тоже был на работе. Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу", — заметила Поклонская.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины может начать заочное осуждение в случае неявки на допрос главы Крыма Сергея Аксенова и прокурора Натальи Поклонской.