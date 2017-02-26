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    Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит товарообмен с Донбассом - Аваков

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (540)

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    Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, вопрос урегулирования товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей - это необходимость.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "ТСН".

    Участники торговой блокады Донбасса. Архивное фото
    facebook.com/shtab.blokady
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    "Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен", — сказал министр.

    "Вопрос необходимости урегулировать взаимоотношения товарообмена с оккупированными территориями — это необходимость. Было решение СНБО соответствующее, чтобы мы урегулировали этот вопрос и соответствующие поручения даны и постановление Кабинета министров долго-долго готовится Службой безопасности и еще одной из служб Кабинета министров", — сказал министр.

    Аваков отметил, что проект соответствующего решения разрабатывался настолько долго, что "возникают к этому вопросы и некоторые подозрения".

    Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что силовики могут за пять минут разогнать участников блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

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