Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит товарообмен с Донбассом - Аваков

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "ТСН".

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"Насколько я знаю, на ближайшем заседании Кабинета министров будет вынесен проект постановления, который регулирует этот товарообмен", — сказал министр.

"Вопрос необходимости урегулировать взаимоотношения товарообмена с оккупированными территориями — это необходимость. Было решение СНБО соответствующее, чтобы мы урегулировали этот вопрос и соответствующие поручения даны и постановление Кабинета министров долго-долго готовится Службой безопасности и еще одной из служб Кабинета министров", — сказал министр.

Аваков отметил, что проект соответствующего решения разрабатывался настолько долго, что "возникают к этому вопросы и некоторые подозрения".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что силовики могут за пять минут разогнать участников блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.