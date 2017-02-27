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    Аваков сообщил о ликвидации пожарной инспекции

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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сотрудники инспекции занимаются преимущественно вымогательством денег за успешное прохождение проверок противопожарной безопасности.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Пожарная инспекция будет в ближайшее время ликвидирована, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "ТСН".

    Аваков: правоохранители - не чья-то частная армия
    МВС УКРАЇНИ, youtube
    Аваков: правоохранители - не чья-то частная армия

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    "В ближайшее время мы объявим о полном сокращении, уничтожении такого понятия, как пожарная инспекция", — сказал Аваков.

    Министр отметил, что сотрудники инспекции занимаются преимущественно вымогательством денег за успешное прохождение проверок противопожарной безопасности.

    Ранее Аваеов сообщил, что Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. По его словам,  проект соответствующего решения разрабатывался настолько долго, что "возникают к этому вопросы и некоторые подозрения".

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