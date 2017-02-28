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    Аваков призвал руководство АТЦ принять решение для снятия блокады Донбасса

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (573)

    (обновлено: )109224
    По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, руководители Антитеррористического центра должны взвесить "все наши многотерпения" и принять "соответствующее решение".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал руководителей Антитеррористического центра (АТЦ) принять решение для снятия блокады Донбасса.

    "Я просил бы руководителей АТЦ (…), который руководит всеми операциями в зоне АТО, взвесив все наши многотерпения, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим", — заявил глава МВД в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности, которое транслировал телеканал "112 Украина".

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    Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

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