Уголь Донбасса не должен быть предметом шантажа - Гройсман

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Уголь, который производится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, является украинским и не должен быть предметом шантажа, считает премьер Владимир Гройсман.

Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

"Наша с вами задача, на самом деле, — вернуть Донбасс в Украину. И то, что там сегодня предприятия производят в украинских недрах уголь, который очень нужен для Украины и украинцев, не должно быть предметом шантажа и давления на Украину. Ситуация, действительно, очень сложная, но с любой ситуации мы должны выходить сильнее", — сказал Гройсман в ходе совещания с металлургами во вторник.

Читайте также: Блокада Донбасса напоролась на ультиматум ЛДНР

При этом он считает, что представители самопровозглашенных республик пытаются заморозить конфликт в Донбассе.

"Мы буквально недавно услышали заявления… что немедленно надо снять блокаду. Друзья, а кто из нас не понимает, что то, что они говорят, нужно воспринимать абсолютно наоборот? Они сегодня используют сценарий замороженного конфликта и повторения в Донбассе сценария Приднестровья. И кто от этого будет страдать? Украина и украинцы", — добавил премьер.