наверх
28.02.201713:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Уголь Донбасса не должен быть предметом шантажа - Гройсман

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (564)

    (обновлено: )27801
    По мнению главы правительства, задача власти - вернуть Донбасс в Украину. Он признал, что сложившаяся ситуация - сложная, однако "из любой ситуации мы должны выходить сильнее".
    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Уголь, который производится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, является украинским и не должен быть предметом шантажа, считает премьер Владимир Гройсман.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: расширение блокады Донбасса запустит необратимые процессы в экономике

    Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

    "Наша с вами задача, на самом деле, — вернуть Донбасс в Украину. И то, что там сегодня предприятия производят в украинских недрах уголь, который очень нужен для Украины и украинцев, не должно быть предметом шантажа и давления на Украину. Ситуация, действительно, очень сложная, но с любой ситуации мы должны выходить сильнее", — сказал Гройсман в ходе совещания с металлургами во вторник.

    Читайте также: Блокада Донбасса напоролась на ультиматум ЛДНР

    При этом он считает, что представители самопровозглашенных республик пытаются заморозить конфликт в Донбассе.

    "Мы буквально недавно услышали заявления… что немедленно надо снять блокаду. Друзья, а кто из нас не понимает, что то, что они говорят, нужно воспринимать абсолютно наоборот? Они сегодня используют сценарий замороженного конфликта и повторения в Донбассе сценария Приднестровья. И кто от этого будет страдать? Украина и украинцы", — добавил премьер.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ