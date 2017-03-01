Вышиванки нужно менять. Киев мечтает о "голубых касках" в АТО

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Минские договоренности не работают, они "зашли в глухой угол", но и отказаться от них нельзя — ведь документ утвержден резолюцией Совета безопасности ООН, да и Запад настаивает на его "безальтернативности". Поэтому "Минск-2" следует дополнить считают в Международном центре перспективных исследований (МЦПД).

Достигнутые в феврале 2015 года в Минске договоренности позволили "приглушить" горячую фазу конфликта. Предполагалось, что все пункты соглашений (в том числе проведение конституционной реформы, предоставление особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов) будут выполнены до конца года. Этого не произошло, действие соглашений продлили на 2016 год. О продлении "Минска-2" на 2017 год официально пока не сообщалось.

В декабре ветераны АТО с участием некоторых политиков начали транспортную блокаду Донбасса, перекрыв железнодорожное сообщение. Перерезанными оказались пути поставки угля антрацитовой группы, добываемого на неподконтрольной Киеву территории, власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике, однако блокировщиков не тронули.

В ответ на транспортную блокаду Донбасса главы непризнанных республик приняли решение ввести с 1 марта внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы.

"Запад нам поможет"

В Киеве тем временем ищут возможности вернуть неподконтрольные территории, уповая на внешнее воздействие. Эксперты МЦПД презентовали во вторник профинансированное фондом "Возрождение" исследование, в котором проанализировали возможности установления в Донбассе международной переходной администрации.

По мнению авторов исследования, это "может разблокировать Минский процесс, содействовать мирному урегулированию и реинтеграции неподконтрольной части Донбасса в состав Украины".

Предлагается, в частности, ввод "голубых касок" – миротворческих сил ООН, которые "разделят противоборствующие стороны". При этом, по мнению исследователей, будет решена проблема безопасности, после чего только и можно будет проводить выборы на неподконтрольных Киеву территориях.

Интересно, что ранее и нардеп Андрей Артеменко высказался за введение в Донбассе временной администрации под эгидой ООН и ОБСЕ, а также за изменение формата переговоров. Вряд ли это случайное совпадение: вероятно, идею "пробуют на зуб" – какой будет реакция?

В ходе обсуждения выяснилось, что не устраивает украинскую сторону в минских соглашениях. Как отметил эксперт МЦПД Евгений Ярошенко, соглашения критикуют, поскольку там закреплена "невыгодная для Украины последовательность действий".

"Сейчас мы на распутье, уже спорят, выходить нам из минских соглашений или нет", – отметил эксперт.

Однако, по его словам, отказываться от договоренностей нельзя, но можно их дополнить пунктом о международной переходной администрации. Он напомнил, что в Косово такая администрация до сих пор работает.

ООН и "хорватский сценарий"

Вспоминали в очередной раз и популярный в киевских политических кругах "хорватский сценарий" – с оговоркой, что это не только пример силового пути возвращения территорий. По словам Ярошенко, "Восточная Славония была реинтегрирована в конституционное пространство Хорватии именно благодаря важному международному механизму, как переходная администрация".

Ярошенко сообщил, что для реализации такой идеи необходима активная позиция Украины – Киев должен выйти с соответствующей инициативой. Но, кроме этого, необходимо согласие Российской Федерации и согласие западных партнеров.

По мнению эксперта, есть шанс уговорить европейцев, если объяснить им, что речь идет о европейской безопасности.

Что до безопасности на неподконтрольных территориях, то авторы исследования предполагают: она должна быть на таком уровне, чтобы человек с украинскими взглядами не боялся выйти в вышиванке и мог вывесить соответствующий флаг.

"Чрезвычайно чувствительным" назвал Ярошенко вопрос конституционной реформы – поскольку "по логике Минского процесса, только после закрепления особого статуса ОРДЛО Украина восстанавливает контроль над границей".

Эксперт отметил, что введение международной администрации в Донбассе может сдвинуть реализацию "Минска-2" с мертвой точки. По мнению авторов исследования, это также "позволит Украине укрепить свою субъектность в тех вопросах, от которых зависит национальная безопасность".

Блокада Донбасса и "зеркальные сепаратисты"

Но пока среди киевских элит нет согласия относительно путей урегулирования кризиса, отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, он не разделяет позицию тех, "кто говорит, что Донбасс – это гангрена, его надо отрезать".

"Я этого не воспринимаю, для меня эти люди (выступающие с такими предложениями — Ред.) — зеркальные сепаратисты", – сказал Тука в ходе обсуждения проекта МЦПД.

По его словам, большая часть высказываемых идей относительно Донбасса – "популистские".

По словам заместителя министра, идея введения в Донбассе международной администрации "станет дискуссионной", но, тем не менее, ее надо обсуждать, искать разные пути: "сама по себе проблема (Донбасса – ред.) не решится".

Тука высказался также и относительно торговой блокады Донбасса. По его мнению, это "безответственная акция", негативные последствия которой уже скоро ощутят на себе все граждане Украины.

С этим не согласился нардеп от "Самопомочи" Александр Данченко, заявивший, что "блокада – это инициатива народа", своеобразный ответ власти на ее обманы. А "Самопомич", по его словам, поддерживает эту народную инициативу и предлагает принять закон об оккупированных территориях, считать АТО войной.

Нардеп подчеркнул, что за три года украинская власть ничего не сделала для того, чтобы "показать Крыму и Донбассу, что тут (на подконтрольных Киеву территориях – Ред.) лучше, что тут проведены экономические реформы, что тут нет коррупции".

"Развитие экономики — это, в первую очередь, наш инструмент, наше оружие по возвращению и Крыма, и Донбасса", – сказал Данченко.

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Политик не уточнил, каким образом Украине в нынешних условиях удастся добиться столь впечатляющего экономического расцвета.

Пока, по мнению ряда экспертов, украинцам надо бы готовиться к другим вариантам развития событий. Так, политолог Михаил Павлив считает, что в случае продолжения и расширения торговой блокады, необратимые процессы в экономике запустятся уже в ближайшее время.