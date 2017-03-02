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    Запасов газа в ПХГ хватит для завершения сезона - "Нафтогаз"

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (468)

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    Суточный отбор из подземных хранилищ на начало марта составил 21-26 млн кубов. Минимальный технологический объем газа в подземных хранилищах оценивается на уровне 4,7 млрд кубов газа.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что оставшихся в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины запасов топлива достаточно, чтобы без проблем пройти остаток отопительного сезона.

    Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что риски транзита российского газа в Европу через Украину сохраняются, так как потребление газа в ЕС растет, а запасы газа в ПХГ сокращаются.

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    Как сообщили в "Нафтогазе", Украина закончила зиму с запасами газа на уровне 8,3 миллиарда кубометров, что превышает ранее сделанный прогноз по остаткам топлива на уровне 8 миллиардов кубов на конец февраля. По данным компании, с начала текущего отопительного сезона Украина использовала 6,4 миллиарда куубометров газа из подземных хранилищ. Это на 0,6 миллиарда кубометров (9%) меньше, чем за пять месяцев отопительного сезона 2015-2016 годов и на 2,2 миллиарда кубометров (25%) меньше, чем за этот же период отопительного сезона 2014-2015 годов.

    "Эта зима была достаточно суровой, но мы закончили февраль с очень комфортными показателями в хранилищах. При таком уровне мы без проблем пройдем остаток отопительного сезона, даже если в марте будут 20-ти градусные морозы. Мы рады, что благодаря грамотному планированию закупок газа уже третью зиму "Нафтогаз" надежно обеспечивает топливом украинских потребителей и безупречно транспортирует газ в страны ЕС", — цитирует слова Коболева пресс-служба компании.

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    По данным "Нафтогаза", суточный отбор из подземных хранилищ на начало марта составил 21-26 миллионов кубометров. Минимальный технологический объем газа в подземных хранилищах оценивается на уровне 4,7 миллиарда кубов газа.

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    Согласно заявлению, компания не имеет контрактных обязательств перед "Газпромом" по поддержке какого-либо уровня запасов в ПХГ в любой период времени. При этом "Нафтогаз" обвинил "Газпром" в невыполнении свои обязательств по транзитному контракту, среди которых обеспечение надлежащего давления на пунктах входа в украинскую ГТС, соблюдение максимального уровня изменения дневных заявок и физико-химических показателей топлива, переданного для транспортировки в страны ЕС.

    "Как надежный партнер ЕС, Украина обеспечивает бесперебойный транзит газа европейским потребителям", — отметили в компании.

    Киев прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом Украина продолжает закупать "голубое топливо" в ЕС, уверяя, что его цена ниже, чем у России. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович ранее неоднократно высказывался в пользу заключения на грядущую зиму временного трехстороннего соглашения о поставках российского газа в Украину между Москвой, Киевом и Брюсселем. Со своей стороны Минэнерго РФ заявляло об отсутствии необходимости в трехсторонних переговорах по поставкам газа, ссылаясь на то, что все вопросы отрегулированы действующими контрактами "Газпрома" и "Нафтогаза".

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