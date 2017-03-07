Марунич о перспективах газовой скважины в Харьковской области

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Харьковской области пробурили сверхглубокую скважину по добыче газа. Ее глубина — пять с половиной тысяч метров. Объемы добычи — миллион кубометров голубого топлива в сутки. Председатель правления "Укргаздобыча" Олег Прохоренко отмечает, что за время независимости Украины таких скважин компания еще не бурила.

В настоящее время компания реализует программу "20/20". Она предусматривает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год до 2020 года. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривен.

Подробнее информацию о новом месторождении газа в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Что вы можете сказать об этой скважине по добыче газа? Настолько она уникальна, как об этом сообщается?

— Конечно, корректнее эти вопросы задавать "Укргаздобыче". Их специалисты бурили эту скважину. В стране скважин глубиной более пяти тысяч метров насчитывается всего лишь десятки. Это очень дорогое удовольствие в любом случае. У нас их бурили чаще частные компании на отдельных месторождениях — и хорошо, что она введена в эксплуатацию, потому что я видел официальные цифры "Укргаздобычи" о том, что у них падение. Значит, они смогут остановить падение. В 38 миллионов кубов в сутки добыча оценивалась на протяжении 2016 года. Это плохо. Раньше она была выше.

Как говорят в "Укргаздобыче", речь идет об одном миллионе кубов в сутки. Это много?

— Суточная добыча "Укргаздобычи" — это 39 миллионов кубов, будет 40. Это одна сороковая суточной добычи. Нужно еще понимать, что дебет скважины не будет вечным. Один из экспертов оценил совокупные ресурсы этой скважины в 150 миллионов кубов. Если вот это все правда, получается, что с дебетом миллион кубов она исчерпается за 50 дней. Наверное, параметры работы скважины будут меняться по ходу ее эксплуатации. Звучит хорошо, если это будет одна сороковая производства добычи. Тут еще важно понимать, что, по всей видимости, эту скважину бурили очень долго. Такие скважины вообще долго бурятся и, конечно, это результат очень длительной работы. Тут важно понимать, что это не мероприятие, которое было начато в прошлом месяце, а закончено сейчас. Возможно, они бурили скважину около года. Я такого варианта также не исключаю. Поэтому это сложный, трудоемкий процесс, капиталоемкий, но хорошо, что хотя бы она не сухая, там есть какой-то газ и какой-то дебет, и она введена в эксплуатацию.

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На какие потребности будет израсходован газ из новой скважины?

— Львиная доля газа компании "Укргаздобыча" идет в ресурсы компании "Нафтогаз Украины", кроме тех объемов, которые используют для своих потребностей. Поэтому вообще формально он в балансе учитывается в основном как газ для населения теплокомунэнерго, хотя им и не хватает полностью.

Продать его куда-то невозможно?

— По балансу это невозможно в принципе. Зачем его куда-то продавать? Цены достаточно высокие сейчас на внутреннем рынке, поэтому его проще продать здесь — по немаленькой стоимости. Более того, заработала даже газовая биржа месяца два назад. Там, правда, объемы торгов мизерные пока, но, тем не менее, есть какой-то ориентир. Правда, это мы говорим для цен для газа для промышленных предприятий. Вы же платите коммунальные платежи, вы видите, какая цена газа у нас в стране и цена того, что из газа производится.

Сколько в Украине подобных месторождений газа?

— Краснокутская – достаточно длительный период времени уже на ней ведутся работы, это не новое месторождение. Более того, там еще разбираться нужно, что это за скважина. А что касается энерговинезависимости, сложно мне это комментировать, это очередные какие-то пиар-мероприятия нынешней власти. Кстати, прошлая власть тоже этим делом занималась. Поэтому важно понимать, чтобы потребитель смог платить за этот газ. Можно набурить дырок в земле триллион, и добыть оттуда сколько-то газа. Но если потребитель не в состоянии потом будет эти капзатраты, внесенные для него в тариф, оплатить, то эта вся независимость останется на схеме господина Прохоренко и компании, которая в "Укргаздобыче" этим процессом руководят. А с этим у нынешней власти проблемы. Они, мне кажется, несколько увлеклись.

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Дешевле разрабатывать месторождения в земле или шельфе?

— На шельфе, конечно же, дороже. Это не обсуждается. Любая себестоимость любого офшорного проекта существенно выше, чем добыча традиционного газа. Краснокутское месторождение – добыча традиционного газа на глубинах порядка пяти тысяч метров, хотя там тоже сложные экологические условия, относительно высокая себестоимость. Но после потери технологического комплекса "Черноморнефтегаза" в Крыму все разговоры о добыче на шельфе Черного моря бесперспективны. Мы утратили, мне кажется, не только буровые платформы, но и инфраструктуру, через которую этот газ может быть поставлен на сушу. А чтобы ее заново выстроить, нужны колоссальные капиталовложения. Я думаю, что они не окупятся за 50 лет. Поэтому это вообще чушь. Нам нет смысла сейчас говорить о добыче газа на шельфе, поскольку то количество денег, которые необходимо будет вложить в такую добычу, превышает все разумные пределы. Я даже не хочу об оценках этого мероприятия говорить. Поэтому нам нужно по возможности бурить скважины на суше и пытаться относительно невысокую себестоимость газа оттуда получить. Но, опять же, вряд ли мы за счет внутренней добычи без дальнейшего потребления в ближайшие годы закроем все потребности внутри страны. Это просто невозможно будет пока.

Какие перспективные у нас месторождения, которые не разрабатываются, но уже открыли?

— Месторождения есть, но вопрос в том, насколько они значительны. Конечно, гигантских месторождений, подобных Шебелинке, в стране уже нет. Глубокие скважины – это одна из программ "Укргаздобычи" со времен президентства Януковича. Была гипотеза, согласно которой Шебелинка, Юльевские месторождения, которые эксплуатируются с 1950 года, исчерпаны на 80%. Если эта гипотеза подтвердится, может быть, еще удастся оттуда какие-то объемы достать. Вот "Укргаздобыча" каждый год открывает месторождения с ресурсами несколько миллиардов кубических метров. Просто Краснокутское, кажется, разрабатывается несколько лет. Это не новое месторождение, это просто новую скважину пробурили глубокую. А больших месторождений последние годы, именно крупных, по-моему, даже не было открыто. В основном это были средние и мелкие. Там запасы могут быть в пределах нескольких миллиардов кубов газа, это растягивается на годы эксплуатации. Поэтому, мягко говоря, эффект от этого не сильно значительный.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский и правозащитник Андрей Саук в эфире "ГС" подчеркнули, что в Украине до сих пор действуют советские нормы отпуска и контроля качества газа.