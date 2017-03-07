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    Ситуация с уровнем газа в ПХГ Украины находится под контролем - ЕК

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (472)

    (обновлено: )22401
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК ведет "постоянный диалог с правительством Украины" и считает, что "ситуация есть и будет под контролем".
    Марош Шефчович
    AFP PHOTO/JOHN THYS

    КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Ситуация с уровнем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находится и будет оставаться под контролем, Европейская комиссия (ЕК) ведет постоянный диалог с властями страны, заявил журналистам вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович в кулуарах энергетической конференции CERAWeek.

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    "Мы обсудили это вчера также с министром (энергетики РФ Александром — Ред.) Новаком. Я сказал ему, что мы ведем постоянный диалог с правительством Украины. Мы считаем, что ситуация есть и будет под контролем", — сказал Шефчович.

    Ранее Новак сообщил журналистам, что на встрече с Шефчовичем в Хьюстоне обсуждалась, в том числе, ситуация с газопроводом Opal, строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", надежность транзита газа через Украину.

    Согласно данным на сайте "Укртрансгаза" (оператор украинской газотранспортной системы), объем газа в ПХГ Украины на 5 марта составил 8,216 миллиарда кубометров, а уровень заполнения хранилищ — 26,55%.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

    Власти России и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 2 марта в очередной раз заявил, что оставшихся в ПХГ Украины запасов топлива достаточно, чтобы без проблем пройти остаток отопительного сезона.

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    Украина, Россия и ЕК в декабре прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

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