Саммит ЕС оставил Туска на посту главы Евросовета

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Лидеры стран-членов Евросоюза в четверг продлили мандат председателя Евросовета Дональда Туска, сообщил в Twitter премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

"У нас есть председатель Евросовета, удачи председателю Евросовета Дональду", — написал Беттель в Twitter. В свою очередь, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и председатель Европарламента Антонио Таяни выразили в Twitter свои поздравления Туску.

Выборы председателя Евросовета на ближайшие 2,5 года – с июня 2017 по ноябрь 2019 года — прошли на саммите ЕС в четверг, несмотря на желание Польши отложить процедуру. Варшава, от которой Туск был избран председателем Евросовета в августе 2014 года, на прошлой неделе выставила альтернативного кандидата – европарламентария Яцека Сариуш-Вольского. Польские власти заявили, что намерены не допустить проведения выборов в четверг. Однако процедура избрания председателя Евросовета не предполагает единогласия: он избирается квалифицированным большинством.

Туск стал председателем Евросовета, объединяющего глав государств и правительств стран-членов ЕС, 1 декабря 2014 года, сменив на этом посту бельгийца Хермана Ван Ромпея. Избрание премьер-министра Польши стало плодом компромисса, призванного уравновесить назначение министра иностранных дел Италии Федерики Могерини, считавшейся слишком благосклонной к России, на пост главы дипломатии ЕС.

Главной задачей председателя Евросовета является поиск компромисса и, при необходимости, консенсуса между лидерами стран-членов Евросоюза по вопросам, политические решения по которыми принимаются на уровне глав государств и правительств.