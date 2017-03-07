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    В мире

    Трудовые мигранты из Украины спасли экономику Польши - Bloomberg

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (98)

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    Хотя в прошлом году число украинских работников в Польше уже превысило рекордные 1,3 млн. человек, почти половина работодателей обратилась за помощью к украинцам, поскольку среди местных жителей нет спроса на предложения.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. После начала начала конфликта в Донбассе в Польшу устремились почти один миллион украинцев, чего было достаточно для того, чтобы насытить местный рынок труда, пишет Bloomberg.

    Как отмечается, за насыщением рынка последовали установление рекордно низкого уровня безработицы и теперешнее ожидание экономического роста страны в 3%.

    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник
    Facebook Василия Воскобойника
    Трудовым мигрантам из Украины рады только в Польше - Воскобойник

    Беспрецедентное число трудовых мигрантов уже помогло сохранить рост заработной платы и стабилизировать экономику, которая в прошлом году пошатнулась, пишет агентство. Кроме того, по данным 30 опрошенных Bloomberg аналитиков, в свете этого польский Совет по денежно-кредитной политике в среду оставит без изменений процентную ставку на историческом минимуме в 1,5%.

    "Приезд одного миллиона украинцев означает, что демография — это не судьба, — отмечает в своем докладе экономист Barclays Plc Томаш Виеладек. — Дефляционное давление на рынке труда, вероятно, будет способствовать снижению базовой инфляции в ИПЦ (индекс потребительских цен — Ред.) и, следовательно, позволит удержать пониженные процентные ставки на более длительный период".

    Хотя в прошлом году число украинских работников в Польше уже превысило рекордные 1,3 млн. человек, почти половина работодателей обратилась за помощью к украинцам, поскольку среди местных жителей нет спроса на предложения, указали в опросе 300 компаний в январе.

    Почти 40% фирм в сфере продаж и услуг полагаются на украинцев, свидетельствует исследование рекрутинговой и кадровой компании в Варшаве Work Service SA.

    Ранее сообщалось, что министерство труда, семьи и социальной политики Польши предложило обновить закон "О содействии трудоустройству", и тем самым существенно изменить процедуру трудоустройства украинцев.

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