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    В мире

    Польша экстрадирует в США украинца по делу о нарушении авторских правах

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    Житель Харькова Артем Ваулин создал коммерческий файлообменный сайт Kickass Torrents (KAT), на который выложил миллионы видео- и аудиофайлов, компьютерные игры и другие материалы, являющиеся объектом авторского права.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Суд в Польше дал разрешение на экстрадицию в США гражданина Украины Артема Ваулина, который обвиняется в нарушении авторских прав на общую сумму более миллиарда долларов, передает агентство Рейтер.

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    По данным следствия, 30-летний житель Харькова Артем Ваулин создал коммерческий файлообменный сайт Kickass Torrents (KAT), на который выложил миллионы видео- и аудиофайлов, компьютерные игры и другие материалы, являющиеся объектом авторского права. Установлено, что на сайт заходили ежемесячно около 50 миллионов пользователей — это 69-й показатель среди всех интернет-сайтов в мире. Стоимость ресурса оценена в 54 миллиона долларов, а ежегодный доход от рекламы на сайте составлял 12,5-22,3 миллиона долларов. Один из серверов, через который работал сайт, находился в Чикаго.

    "Передача властям США гражданина Украины Ваулина юридически допустима", — заявили в районном суде Варшавы.

    С июля прошлого года Ваулин пребывает в тюрьме в Польше. Обвинения в нарушении авторских прав он отрицает. США заявляли, что будут добиваться экстрадиции Ваулина.

    Адвокат обвиняемого заявила, что собирается обжаловать это судебное решение.

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