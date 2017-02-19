наверх
19.02.201716:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Польша намерена усложнить трудоустройство украинцев - СМИ

    (обновлено: )90890
    В Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений, которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу.
    1 / 2
    Гастарбайтеры. Архивное фото
    Diennikwschodni.pl

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Министерство труда, семьи и социальной политики Польши предложило обновить закон "О содействии трудоустройству", и тем самым существенно изменить процедуру трудоустройства украинцев, сообщает "Наш выбор".

    Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Историк Касьянов: политикам Польши и Украины не надо ворошить прошлое

    В Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений, которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу. Такая система действует для граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, РФ и Украины.

    Изменения, которые предлагается внести в закон "О содействия трудоустройству", касаются системы заявлений.

    Читайте также: Украина запретит "ВКонтакте", Россия прервет контакты

    Эксперт по вопросам легализации пребывания, председатель Фонда развития "Вне границ" Ксения Наранович заявила, что вопрос заявлений теперь будет регламентироваться законом, а не приказом. Практика заявлений, которая изначально планировалась как временная, станет постоянной.

    "В проекте закона ограничивается круг юридических лиц, которые в принципе могут оформлять разрешения на работу, разрешения на сезонную работу и заявления", — отметила она. В частности, теперь будет иметь значение, имел ли работодатель проблемы с Заведением социального страхования. Кроме того, заявления станут платными – 30 злотых (около 7 евро).

    Также, согласно предлагаемым изменениям, в случае изменения данных работодателя — названия, формы юридического лица — разрешение на работу не надо будет менять.

    "Это, безусловно, облегчение и для польских работодателей, и для иностранных работников. Так что, можно сказать, в некоторых моментах проект закона вносит больше ясности. Зато другие изменения беспокоят," — заявила эксперт.

    В частности, у работодателей появится больше бюрократических обязанностей.

    Напомним, а начале февраля на нелегальной табачной фабрике под Варшавой были задержаны восемь человек, среди которых есть пять граждан Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове