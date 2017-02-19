Украина запретит "ВКонтакте", Россия прервет контакты

Скригшот

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Киеве продолжают искать способы сократить до минимума воздействие "Русского мира" (конкретно — РФ) на умы и… кошельки украинских граждан. Удар стараются нанести по финансовым и информационным потокам. Сначала ограничили работу российских платежных систем, теперь заговорили о необходимости запретить российские социальные сети.

Что с деньгами

Осенью прошлого года Украина расширила санкции в отношении юридических и физических лиц РФ, запретив, в частности, работу популярных российских платежных систем (Anelik, Blizko, "Колибри" "Юнистрим", "Золотая корона" и "Лидер").

По данным Нацбанка Украины, через эти системы в 2015 году в Украину было переведено более миллиарда долларов, денежные переводы из Украины составили более 214 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что введенные Киевом ограничения лишили эти эти платежные системы определенного дохода и поставили в неравные конкурентные условия в том числе и в РФ, поскольку миллионы заробитчан не смогут воспользоваться ими для перевода денег в Украину.

По разным оценкам, украинцы, работающие в РФ, перечисляют на родину от одного до примерно трех-четырех миллиардов долларов ежегодно.

В Нацбанке Украины сообщили, что за первое полугодие 2016 года в страну поступило 1,2 миллиарда долларов. Средства, поступающие от работающих за границей украинцев — серьезное подспорье для украинской экономики.

Последствия запрета украинцы ощутили практически сразу, у многих возникли сложности с получением уже отправленных из РФ переводов. Но, то ли еще будет.

Россия готова отреагировать жестко. В Госдуму был внесен законопроект, налагающий запрет на трансграничные переводы из РФ в страны, ограничившие на своей территории деятельность операторов платежных систем, так или иначе принадлежащих российским акционерам (понятно, что речь идет об Украине). Если закон будет принят, переводить деньги можно будет только через банки.

У нелегальных трудовых мигрантов в РФ возникнут трудности (ведь нужно будет для перечисления денег открывать счет), но, по всей видимости, в Киеве это никого не беспокоит.

Если уж украинская постмайданная власть пошла на разрыв экономических связей с Россией, ежегодно теряя средства, сопоставимые с госбюджетом (оценка депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко), то потери мигрантов и их семей кажутся сущей мелочью…

Что с сетями

Но этого радикалам в депутатских креслах кажется мало, они призывают разорвать и все информационные связи, сетуя на слишком большое влияние "российской пропаганды".

Решение предлагают простое. Вслед за запретом российских телеканалов, сериалов, фильмов и книг — запретить и "неправильные" социальные сети.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что на территории Украины следует заблокировать сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", поскольку они, по его мнению, "полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами".



Шкиряк добавил, что эти соцсети "являются основными производителями антиукраинского контента, который распространяется в интернете".

"Безусловно, надеюсь, что и Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять, как минимум, через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть, скажем так, пользователями именно этих двух социальных сетей", — сказал советник главы МВД.

На этом Шкиряк не успокоился и призвал заблокировать также и доступ к Mail.ru. На своей странице в Facebook он также призвал всех "нормальных и адекватных" людей открывать аккаунты "в ФБ, Твиттере и Гугле… Где угодно, но только не в соцсетях Мордора!".

Что тут скажешь? Подозреваю, что Шкрияк — рекламный суперагент "Одноклассников", "ВКонтакте" и Mail.ru. Пользователей у них теперь явно прибавится.

Что касается блокирования (любимое занятие радикалов), то украинское издание AIN.UA напомнило об интервью главы Киберполиции Сергеем Демедюком, в котором тот заявил об отсутствии законодательной и технической возможности блокировать такие ресурсы.

Но… нельзя исключать, что порожденная Майданом (сколько криков там было о "свободе слова"!) украинская власть что-либо придумает и попытается все же ограничить доступ к соцсетям.

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В общем, с одной стороны пробуют на зуб "Вконтакте", с другой — вынуждены, в качестве ответных мер, ограничивать экономические контакты. И все это — на фоне АТО, преподносимой народу как "война с Россией"…

Ущемляет ли это интересы простых украинцев, не пораженных вирусом русофобии (да и пораженных тоже)? Разумеется. Но кажется, нынешняя власть в Киеве об интересах своих же граждан заботится меньше всего.