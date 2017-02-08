Историк Касьянов: политикам Польши и Украины не надо ворошить прошлое

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины.

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"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", — сказал Качиньский.

Обмен мнениями о украинско-польских отношениях между руководителями Институтов национальной памяти обеих стран а также заявление Качиньского РИА Новости Украина прокомментировал доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы развенчать культ Бандеры в Украине и сделать его вновь региональным?

— Я не думаю, что культ Бандеры нужно развенчивать. Он все равно остается региональным, хотя его и пытаются "натянуть" на всю Украину. То, что улицы имени Бандеры появились в некоторых городах центральной Украины — это не столько культ, сколько результат целенаправленной деятельности общественных и некоторых государственных организаций. По-моему, продолжается старая история: образ Бандеры является очень уж привлекательным символическим капиталом как для адептов радикального украинского национализма, так и противников — и тем и другим выгодно размахивать портретом Бандеры, то ли в образе черта с рогами, то ли в сусальном иконописном лике.

Поменьше шума и плясок с бубнами вокруг него — и вскоре ничего не нужно будет развенчивать.

Председатель Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек убежден, что Польша и Украина не избегнут проблем истории, однако взаимное примирение должно происходить на основе правды. Это реальный сценарий взаимного примирения?

— По поводу обмена мнениями между Вятровичем и его польскими коллегами. Я не случайно называю их коллегами, поскольку Вятрович и его визави с польской стороны — идеологические близнецы. Каждый со своей стороны проталкивает в исторической политике одинаковый тип видения прошлого (назовем его этноцентрическим) и пользуются для этого одинаковыми методами и средствами. Украинский институт национальной памяти — это уменьшенная копия Польского института национальной памяти, скроенная по образу и подобию последнего — правда без таких мощных финансовых и политических ресурсов. У них даже словарный запас одинаковый — они хором говорят о "правде" как основе примирения. Только у каждого эта "правда" своя. Очень похожая на комсомольскую… Поскольку это одинаково заряженные частицы, они будут взаимно отталкиваться.

Владимир Вятрович предложил максимально деполитизировать тему исторического примирения между Украиной и Польшей. Это возможно?

— Предложение "деполитизировать примирение" именно в контексте польско-украинских отношений из уст директора УИНП выглядит если не цинично, то по крайней мере пикантно. Если одной рукой на уровне государственной политики продвигать идею об ОУН и УПА как о рыцарях без страха и упрека, любые негативные публичные упоминания о которых согласно закону являются "противоправными", а другую — протягивать руководителям страны, где эти же организации обвиняют в геноциде поляков — то здесь видимо, нужно отдать должное "широте взглядов".

В чем я готов согласится с директором УИНП — так это в том, что за последние пятнадцать-двадцать лет украинские и польские топ-политики уже так напримирялись, что дальше некуда. Все уже говорено-переговорено. Именно поэтому ни тем, ни другим не надо будоражить прошлое, где у обеих сторон есть совместные подвиги, о которых неудобно вспоминать. Но тут ничего с собой не поделаешь — и в Польше и в Украине правые не могут не чествовать своих героев, а это неизбежно порождает повторение конфликта.