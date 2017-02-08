наверх
08.02.201718:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Историк Касьянов: политикам Польши и Украины не надо ворошить прошлое

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (86)

    (обновлено: )12
    Предложение "деполитизировать примирение" именно в контексте польско-украинских отношений из уст директора УИНП выглядит если не цинично, то по крайней мере пикантно, считает историк Георгий Касьянов.
    Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины. 

    Читайте также: Подлежит разгону! Блокада Донбасса закончилась столкновениями

    "Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", — сказал Качиньский.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Качиньскому политически выгодно использование ситуации в Украине – Якубин

    Обмен мнениями о украинско-польских отношениях между руководителями Институтов национальной памяти обеих стран а также заявление Качиньского РИА Новости Украина прокомментировал доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

    По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы развенчать культ Бандеры в Украине и сделать его вновь региональным?

    — Я не думаю, что культ Бандеры нужно развенчивать. Он все равно остается региональным, хотя его и пытаются "натянуть" на всю Украину. То, что улицы имени Бандеры появились в некоторых городах центральной Украины — это не столько культ, сколько результат целенаправленной деятельности общественных и некоторых государственных организаций. По-моему, продолжается старая история: образ Бандеры является очень уж привлекательным символическим капиталом как для адептов радикального украинского национализма, так и противников — и тем и другим выгодно размахивать портретом Бандеры, то ли в образе черта с рогами, то ли в сусальном иконописном лике. 

    Поменьше шума и плясок с бубнами вокруг него — и вскоре ничего не нужно будет развенчивать.

    Памятник Бандере
    Фото из открытых источников
    Культ Бандеры закрыл Европу для Украины? Опрос экспертов

    Председатель Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек убежден, что Польша и Украина не избегнут проблем истории, однако взаимное примирение должно происходить на основе правды. Это реальный сценарий взаимного примирения?

    — По поводу обмена мнениями между Вятровичем и его польскими коллегами. Я не случайно называю их коллегами, поскольку Вятрович и его визави с польской стороны — идеологические близнецы. Каждый со своей стороны проталкивает в исторической политике одинаковый тип видения прошлого (назовем его этноцентрическим) и пользуются для этого одинаковыми методами и средствами. Украинский институт национальной памяти — это уменьшенная копия Польского института национальной памяти, скроенная по образу и подобию последнего — правда без таких мощных финансовых и политических ресурсов. У них даже словарный запас одинаковый — они хором говорят о "правде" как основе примирения. Только у каждого эта "правда" своя. Очень похожая на комсомольскую… Поскольку это одинаково заряженные частицы, они будут взаимно отталкиваться.

    Владимир Вятрович предложил максимально деполитизировать тему исторического примирения между Украиной и Польшей. Это возможно?

    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Associated Press Czarek Sokolowski
    Качиньский: кто с Бандерой, тот против Европы

    — Предложение "деполитизировать примирение" именно в контексте польско-украинских отношений из уст директора УИНП выглядит если не цинично, то по крайней мере пикантно. Если одной рукой на уровне государственной политики продвигать идею об ОУН и УПА как о рыцарях без страха и упрека, любые негативные публичные упоминания о которых согласно закону являются "противоправными", а другую — протягивать руководителям страны, где эти же организации обвиняют в геноциде поляков — то здесь видимо, нужно отдать должное "широте взглядов".

    В чем я готов согласится с директором УИНП — так это в том, что за последние пятнадцать-двадцать лет украинские и польские топ-политики уже так напримирялись, что дальше некуда. Все уже говорено-переговорено. Именно поэтому ни тем, ни другим не надо будоражить прошлое, где у обеих сторон есть совместные подвиги, о которых неудобно вспоминать. Но тут ничего с собой не поделаешь — и в Польше и в Украине правые не могут не чествовать своих героев, а это неизбежно порождает повторение конфликта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    100 долларовая купюра
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование