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    На нелегальной табачной фабрике в Польше задержали пятеро украинцев

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    Сообщается, что четырем подозреваемым вменяется деятельность в составе организованной преступной группы. Обвинение в руководстве преступной группой предъявлено двоим гражданам Армении.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. На нелегальной табачной фабрике под Варшавой задержаны восемь человек, среди которых есть пять граждан Украины.

    Польский флаг
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    "Полицейские из Минска-Мазовецкого ликвидировали нелегальное производство сигарет… Задержаны восемь человек, которым предъявлены обвинения в участии в нелегальном производстве сигарет, в том числе четырем подозреваемым вменяется деятельность в составе организованной преступной группы… Двоим подозреваемым, гражданам Армении, предъявлено обвинение в руководстве преступной группой", — говорится в сообщении полиции.

    По данным правоохранителей, среди задержанных — один житель Варшавы, пять граждан Украины и двое — Армении. Трое из них арестованы, еще двое (граждане Украины и Армении) находятся под полицейским надзором, им запрещено покидать страну. Задержанным за руководство преступной группой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, подозреваемым в участии в ней — до пяти лет тюрьмы.

    Во время полицейской операции на нелегальной фабрике было изъято 10 тысяч пачек сигарет, оборудование для их изготовления, а также расходные материалы, в том числе 100 тысяч пустых пачек и 150 килограммов бумажных вкладышей для них.

    Ранее сообщалось, что мэр Перемышля не смог въехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве, через КПП Шегини-Медика. 

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