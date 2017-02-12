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    Культура

    В Польше произошло ДТП с участием американской группы, 13 человек ранены

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    Музыканты направлялись в Краков, где вечером должен был состояться концерт. По предварительным данным, в автобус сзади врезалась фура, двигавшаяся в попутном направлении.
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Michal SZALAST/EAST NEWS

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. в Польше произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились музыканты американской рок-группы The Dillinger Escape Plan. В результате аварии тринадцать человек получили ранения. Об этом сообщает интернет-портал Interia.

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    Авария произошла утром в воскресенье у города Радомск, когда музыканты направлялись в Краков, где вечером должен был состояться концерт. По предварительным данным, в автобус сзади врезалась фура, двигавшаяся в попутном направлении. В результате столкновения автобус с музыкантами съехал в кювет.

    В автобусе находились 11 пассажиров и водитель, все они госпитализированы в больницы Радомска и Ченстоховы. Наибольшие повреждения получила фура, для извлечения водителя из кабины потребовалось привлечь спасателей, управлявший машиной мужчина также госпитализирован. У обоих водителей взяли образцы крови для анализа на содержание алкоголя.

    Концерт американской группы в Кракове отменён. Информации о тяжести травм пострадавших к настоящему времени нет. Дорога в районе аварии заблокирована.

    Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в результате аварии в Освенциме ранения получила премьер Польши Беата Шидло. По последним данным полиции, виновником аварии, вероятно, стал водитель машины, который при перестраивании в левый ряд столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево, получив серьезные повреждения. Помимо Шидло, в аварии пострадал водитель автомобиля из кортежа, а также сотрудник бюро охраны правительства.

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