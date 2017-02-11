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    В мире

    Пострадавшую в ДТП премьера Польши доставили в госпиталь

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    Согласно официальным данным, премьер Польши Беата Шидло находится в стабильном состоянии и в сознании. Во время аварии она была пристегнута и получила ушибы и ссадины.
    На месте ДТП с премьером Польши
    tvn24

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Премьер Польши Беата Шидло, пострадавшая в ДТП в Освенциме, благополучно доставлена вертолетом в военный госпиталь в Варшаве, трансляцию с места событий ведет телеканал TVN24.

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    ДТП с участием кортежа премьера произошло в Освенциме вечером в пятницу. По последним данным полиции, виновником аварии, вероятно, стал водитель машины, который, перестраиваясь в левый ряд, столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево, получив серьезные повреждения.

    Согласно официальным данным, Шидло находится в стабильном состоянии и в сознании. Во время аварии она была пристегнута и получила ушибы и ссадины. В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что премьер получила "серьезные ранения". Глава польского правительства прошла обследование в больнице в Освенциме, после чего, по данным медиков, самостоятельно приняла решение о транспортировке в Варшаву.

    Помимо Шидло, в аварии пострадали водитель и офицер Бюро охраны правительства Польши, один из них нуждается в стационарном лечении. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Согласно данным полиции, водители всех транспортных средств, участвовавших в аварии, были трезвы.

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