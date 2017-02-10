Пострадавшая в ДТП премьер Польши находится в стабильном состоянии

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер Польши Беата Шидло, которая была госпитализирована после ДТП в Освенциме, находится в стабильном состоянии, заявил представитель больницы Анджей Якубовский.

"Премьер находится в стабильном состоянии, в сознании", — сообщил Якубовский в эфире телеканала TVN24.

Andrzej Grygiel / PAP Один из автомобилей из кортежа премьера Польши врезался в дерево

По последним данным, в ДТП, помимо премьера, пострадали также два сотрудника бюро охраны правительства Польши. На месте аварии продолжаются работы полиции и спасателей.

ДТП с участием кортежа премьера произошло в Освенциме вечером в пятницу. По предварительным данным, с несколькими автомобилями из кортежа столкнулась машина, выезжавшая с второстепенной дороги. Согласно фотографиям с места событий, один из автомобилей из кортежа врезался в дерево и серьезно поврежден.