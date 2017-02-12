У Польши нет четкой политики в отношении соседей - эксперт

РИА Новости Украина

В отношениях Польши и ее восточных соседей "весны" еще долго не будет, заявил в комментарии Sputnik публицист, бывший депутат Сейма Мариуш Ольшевский (Mariusz Olszewski).

Выступление министра иностранных дел – это был гимн в честь пана министра. По многим вопросам внешняя политика – это лишь продолжение внешней политики предыдущих кабинетов, которые не сослужили Польше хорошую службу (что нашло отражение в результатах предыдущих выборов).

Не прозвучали слова о защите польских меньшинств в соседних с Польшей государствах. Не прозвучало, как именно мы будем помогать полякам, живущим в этих странах на протяжении сотен лет. Не было сказано ничего об отношениях с ближайшими соседями, в том числе и с Россией, в далеко идущей перспективе. Слова "тут ничего не изменится" — это уход от очень важной темы. А серьезное государство должно иметь продуманный сценарий изменения отношений, которые находятся в не лучшем состоянии.

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То, что постулат о диалоге с Россией был озвучен, это, конечно, важно. Но за этим должен последовать еще один шаг, собственно, сам диалог. Нельзя разговаривать, не разговаривая. Это политический абсурд.

В данный момент политические центры ждут перемен в США. Эти перемены грядут, это очевидно. Но наш черед наступит после этих перемен. Тогда все неудачи польской внешней политики будут списаны на господина Ващиковского, и начнется новый этап в основе которого будут изменения в Вашингтоне. Весь комплекс событий в Европе – последний визит Меркель, ситуация вокруг выборов в европейский странах, политические декларации – указывает на одно: вся Европа смотрит на США, что будет делать Трамп. Думаю, что только после шага Белого дома взгляд на Россию из Европы претерпит изменения, и ряд проблем, появившихся в течение последних трех лет, сдвинется с мертвой точки, считает Ольшевский.