Визит Меркель в Польшу: не просто обмен любезностями

РИА Новости Украина

Варшава ждет в гости немецкого канцлера Ангелу Меркель, причем, этот визит важен не только для польских политиков, но и лично для нее. В 2017 году пройдут парламентские выборы в Германии и Голландии, во Франции будут выбирать нового президента страны. Ранее были бурные события, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, а также – с приходом на пост президента США Дональда Трампа.

Сейчас перед Ангелой Меркель, а она в ЕС является, бесспорно, самым сильным политиком, стоит слишком много сложных задач. Вот почему, как отметила польская "Gazeta Wyborcza", ей не хочется иметь проблем с Польшей.

Визит канцлера Sputnik Polska прокомментировал бывший вице-премьер и министр финансов Польши Гжегож Колодко (Grzegorz Kolodko).

Что ждет польская и немецкая стороны от визита Ангелы Меркель в Варшаву? Будет ли затронута проблема прокладки газопровода "Nord Stream-2"? В Германии это вопрос бизнеса, а в Польше – политический, так?

— Этот вопрос, возможно, все же участники переговоров затронут, но лишь для того, чтобы просто обозначить свои позиции. Помимо деклараций о важности взаимоотношений между Польшей и Германией, безусловно, речь пойдет об актуальных проблемах Евросоюза, включая также персональный вопрос. Он касается Дональда Туска, бывшего премьер-министра РП, а ныне – главу Европейского Совета. Нынешнее польское правительство, думаю, не поддержит его кандидатуру на этом посту еще на два с половиной года. А вот Ангела Меркель со всей решимостью стоит за него, ведь именно она 2 года назад активно поддержала кандидатуру Туска, без ее поддержки он не смог бы победить!

Еще одна существенная проблема – это принятие европейскими странами иммигрантов. Тут позиции РП и Германии тоже разнятся. За минувшие месяцы Германия приняла до миллиона беженцев, Польша – ни одного. Но, наверняка, премьер-министр Шидло напомнит, что РП принимает множество трудовых мигрантов с Украины, правда, это — не политические беженцы.

А сейчас я выскажу мнение по другому, но тоже очень важному для Евросоюза вопросу, который обсуждается не в политических кругах, а в среде ученых в сфере экономики и финансов. Польша в нынешний трудный для ЕС момент, могла бы начать процедуру перехода со своей национальной валюты на евро, что, безусловно, активно поддержала бы Германия и Меркель. Это могло бы благотворно повлиять на дальнейшее развитие польско-германских отношений. Но из разных источников я знаю, что нынешнее правительство РП не поддержит этой инициативы. Так что снова будет лишь обмен любезностями.

Что же касается украинской тематики, то, я уверен: в ходе польско-немецких переговоров она окажется в центре дискуссий, причем, полагаю, обе стороны выскажутся за сохранение санкций против РФ. На переговорах будет также подтверждено, что Германия – это важный политический союзник и экономический партнер Польши. Думаю, нам надо внимательно слушать, что госпожа канцлер Германии и госпожа премьер-министр РП скажут друг другу и общественности.

Одна из актуальных политических тем касается намерений президента США Трампа кардинально изменить подход его страны ко многим международным проблемам. Некоторые эксперты убеждены: работа Трампа на посту президента США может привести к изменению всего существующего ныне миропорядка.

— Президентство Трампа на самом деле несет с собой больше вопросов, чем ответов. Безусловно, будет много переполоха, прежде всего — в международных отношениях. От Белого Дома под руководством Трампа можно ждать любых неожиданностей. Но, думаю, что со временем он сам отойдёт от большей части своих бунтарских заявлений, особенно во внешней политике. Впрочем, сейчас Трамп предпринимает шаги, которые ведут к дестабилизации, к ухудшению того, что было достигнуто общими усилиями за несколько минувших лет, особенно – в сфере международной безопасности. Но хуже всего обстоят дела с торговлей! Ведь он сразу же закрыл два важных международных проекта, за реализацию которых все мы, приверженцы глобализации, боролись много лет! Я имею в виду, прежде всего, ТрансТихоокеанское Соглашение о торговом партнерстве, где, кроме США, участвовали еще 11 стран, а также Соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Однако, нельзя допускать, чтобы нас охватила паника, она всегда опасна. Не так уж все плохо, ведь кроме США, есть и другие сильные державы, которые могут поправить Трампа, это — Россия, Китай, а также страны Западной Европы – Великобритания и Германия…

Незадолго до саммита НАТО в Варшаве в июле 2016 года Польша в одностороннем порядке закрыла Приграничное движение с Российской Федерацией. Так в чем же, собственно, состоит польский национальный интерес?

— Я считаю, это ошибка, проявление горячности со стороны некоторых наших политиков с антироссийскими фобиями. Знаю, что со стороны большинства поляков это решение было подвергнуто резкой критике. Особенно — со стороны наших предпринимателей. Я знаю, что Приграничное движение между нашими странами будет восстановлено, но когда конкретно?

Не знаю, надо уметь выжидать. По-моему, сейчас польские власти присматриваются к переменам, что идут рядом с Польшей и в других регионах. Они ждут: какими будут шаги президента Трампа по отношению к России? Как станет меняться геополитическая ситуация? Как будут развиваться отношения РФ с другими странами, прежде всего – с Украиной?

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Так что нам всем придется подождать, пока Приграничное движение будет восстановлено в полной мере. Думаю, весомый вклад в решение этой проблемы могут внести представители местных властей и независимые политики.