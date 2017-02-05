К визиту Меркель в Польшу: ЕС переживает худший кризис в истории

РИА Новости Украина

7 февраля канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Варшаву. Программа визита уже известна: разговор с премьер-министром Беатой Шидло, встреча с президентом Дудой и главой правящей партии ПиС Ярославом Качиньским.

Из сообщений СМИ известно, что Меркель хотела бы выразить поддержку кандидатуры Туска на должность председателя Европейского Совета на следующий срок, а польская сторона будет убеждать гостью, мягко говоря, "урегулировать положение Польши в ЕС". Предстоящий визит Sputnik Polska комментирует экс-депутат Сейма Тадеуш Ивиньски (Tadeusz Iwiński):

— Мы говорим об этом событии сегодня (в пятницу, 3 февраля — Ред.) в преддверии саммита ЕС на Мальте. А этот саммит проходит в совершенно новых геополитических обстоятельствах. Дональд Туск в своем письме накануне неформального саммита обратился к лидерам 27 стран ЕС (уже без Великобритании), и представил, на мой взгляд, очень реалистично, ничего не скрывая, с какими проблемами сталкивается Европейский Союз, и даже весь мир. Туск указал на основные четыре элемента. То есть, на внешние угрозы, связанные с новой геополитической ситуацией, на тревожные явления в связи с российской политикой в отношении Восточной Европы (недавние боевые действия вокруг Авдеевки и нерешенная проблема Украины — это огромная боль не только для Европы). Третья угроза связана с угрозой со стороны исламского терроризма и, наконец, четвертая угроза, которая является новым явлением, это политика Соединенных Штатов после назначения на пост президента Дональда Трампа, которая во многом является антиевропейской. Это не случайно, что он первым из политиков принял лидера UKIP (Партии независимости Великобритании) Найджела Фараджа. Все вместе это складывается в общую картинку — Европейский союз переживает худший кризис со времен холодной войны.

В свою очередь, если речь идет о польско-немецких отношениях, то они в значительной мере были базой для тех новых явлений, что происходили в Польше после 1989 года. Именно Германия — наш самый крупный экономический партнер. Это ежегодный оборот почти в 100 млрд евро. Это крупнейший инвестор и наш политический союзник на континенте. Только что мы отметили 25-летие польско-немецкого Трактата о дружбе и сотрудничестве, подписанного еще Гельмутом Колем.

Сегодня эти отношения ухудшились. De facto перестал функционировать Веймарский треугольник: Германия-Франция-Польша. Предстоящий визит призван способствовать улучшению отношений.

Что касается поддержки Меркель кандидатуры Туска, то, действительно, три года назад, когда его кандидатура для многих оказалась неожиданностью, без поддержки Германии ничего бы из этого не вышло. Сегодня у него хорошие шансы (на переизбрание — Ред.), хотя правительство Польши демонстрирует в его отношении изрядный скептицизм.

Парадоксально, но единственный человек, который мог бы "угрожать" Туску, это президент Франсуа Олланд, который не будет принимать участие в грядущих президентских выборах. Но шансов у Туска больше, хотя, как следует из выступлений Ярослава Качиньского и премьера Беаты Шидло, правительство Польши его не поддержит.

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Словом, хорошо, что встреча состоится. Евросоюз действительно находится в кризисе, и вызовы, стоящие перед ним — одни из самых серьезных со времен «холодной войны». О дальнейшем расширении ЕС нет и речи, зато внутри ЕС дело может закончиться разделом минимум на две группы стран. Мы как раз приближаемся к 60-й годовщине подписания Римского договора. Шестерка "старожилов" и некоторые скандинавские страны, где имеет (или не имеет), хождение евро требуют большей интеграции, а оставшиеся, в том числе и Польша, будут — не хочу сказать "тянуть канитель" — но явно не окажутся во главе новой Европы. Поэтому этот визит так важен. Речь идет не только о двусторонних отношениях, но и о будущем Европы, да и мира вообще.