Рельсовая война на Донбассе: о чем Порошенко никогда не поговорит с Меркель

Роман Степняк

Петр Алексеевич срочно уехал в Берлин. Можно не дожидаться информационных сообщений о результатах переговоров с Ангелой Меркель, достаточно взглянуть на повестку дня этой встречи: обсуждение ситуации на Донбассе в контексте выполнения Минских соглашений. Правда, министр иностранных дел Павел Климкин накануне уточнил, что говорить будут о том, как эти соглашения выполняются Россией, но верится в такое с трудом. У немецкого канцлера, наверняка, имеются не менее надежные источники, которые могут прояснить картину, не отрывая украинского президента от важных дел.

Можно предположить, что Порошенко непросто будет доказать, что Минские соглашения не выполняет исключительно Россия. Помимо осторожных отчетов заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга о многочисленных обоюдных обстрелах, интенсивность которых носит угрожающий характер, с интересным заявлением выступил Министр обороны Степан Полторак: "После штурма врагом района Авдеевской промзоны украинские военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение". Вывод из этого заявления вытекает однозначный: изменение линии разграничения никак не свидетельствует о соблюдении Минских соглашений.

Десант у Станицы Луганской

Впрочем, ситуация на востоке страны развивается таким образом, что обострение на линии соприкосновения может оказаться лишь отвлекающим фактором на фоне более серьезного конфликта. Речь о блокаде, организованной активистами – ветеранами АТО при содействии группы народных депутатов. Официальная версия – борьба с контрабандой. Для этого уже начали устанавливать блокпосты и уверяют, что изоляция не коснется официальных переходов. В районе линии разграничения высадился достаточно солидный депутатский десант. На железнодорожных путях застряли составы. Активисты даже собирались приварить колеса вагонов к рельсам.

Один из организаторов акции Анатолий Виноградский заявил, что организаторы торговой блокады Донбасса намерены перекрыть доступ к Станице Луганской к концу текущей недели, а весь оккупированный Донбасс — к середине февраля. "Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей".

В штабе блокады заявили, что в случае сценария силового разгона протестующих, "они будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и к физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли в крови".

Плата за мандат

Наивно думать, что вся эта акция затеяна исключительно из попранных патриотических чувств ветеранов АТО. Уволенные в запас участники боевых действий, оказавшись на "гражданке" чувствуют себя в обществе отверженными и брошенными на произвол судьбы. работы, как правило, нет. У кого "до войны" был бизнес, теперь о нем остались одни воспоминания. Житейские проблемы, посттравматическое состояние, недоступность медицины и равнодушие общества заставляет бывших бойцов метаться по жизни.

Перед глазами более удачливые коллеги, которые вовремя успели вскочить в переполненный лифт, ведущий к благополучию. Чем, скажем, менее достойный депутатского значка Анатолий Виноградский или его боевой побратим Валентин Лихолит, чем Семен Семенченко или Владимир Парасюк? Если Виноградский и Лихолит кормили окопных вшей и рисковали жизнью, то Семенченко и Парасюк терлись у олигархов и создавали для себя фейковые легенды. Но они оказались в выигрыше.

Семенченко и Парасюк и сейчас выигрывают. Их в прифронтовую зону на организацию абсурдной блокады отрядили заказчики из "партии войны". За депутатский мандат надо платить. И такой ценой может быть очередной виток конфликта на Донбассе. Даже если придется воевать не с "сепаратистами", а с подразделениями внутренних войск, которые уже получили приказ не допустить блокаду железных дорог.

Что перепадет активистам

Развитие событий на востоке страны лишний раз свидетельствует, что установление мира на Донбассе и в стране никому не нужно. Ситуация выходит из-под контроля. Ради собственных амбиций политики готовы продуцировать все новые и новые кровавые конфликты. Уже давно никого не интересуют интересы населения страны. Никого не интересуют судьбы ни призванных на службу солдат, ни добровольцев, ни волонтеров.

На кону – деньги и власть. Идея блокады как способа покончить с непризнанными республиками абсурдна само по себе и не реализуема в принципе. Три года войны показали, что победить военным путем невозможно. В то же время огромные потоки контрабанды приносят неплохие барыши. Куда уходят эти средства, можно только догадываться. Организаторы блокады надеются эти потоки переподчинить себе. Но вряд ли что-то перепадет рядовым активистам, которых сейчас созывают в Донбасс. Деньги любят тишину, и их будут делить не на боевых позициях.

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Рядовым активистам достанется мыска каши с тушенкой и боевые сто грамм. Ну, может, двести. Да, и мечта о свободной и независимой Украине. А Петру Алексеевичу все это как-то надо сегодня пояснить немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Но это еще пол беды. С дня на день такого отчета потребует и беспощадный глава Белого дома Дональд Трамп.

Нет, незавидное это дело – быть президентом Украины.