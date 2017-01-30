Порошенко пригласил Меркель в Украину

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель посетить страну с официальным визитом в любое удобное для нее время.

Порошенко в понедельник находится с визитом в Германии.

"Пользуясь возможностью, я хотел бы пригласить госпожу канцлера посетить Украину с официальным визитом в удобное для нее время", — сказал Порошенко перед встречей с канцлером.

Он добавил, что в ходе переговоров с Меркель планирует обсудить завершение процесса полной ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также завершение процесса предоставления Киеву безвизового режима с Евросоюзом.

По словам президента, стороны также планируют затронуть тему предоставления очередного транша макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС и обсудить вопрос сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.