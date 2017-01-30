Пособие Порошенко: как превратить позорное поражение в славную победу

пресс-служба Петра Порошенко

Василий Стоякин, обозреватель

Историческая справка

Вообще этот день, отнюдь не праздничный. Даже вполне патриотические авторы (включая самого украинского премьера того времени Владимира Винниченко) не уставали повторять, что причиной трагедии под Крутами была отнюдь не "российская агрессия", а бездарная политика Центральной Рады.

ЦР не только не смогла, но даже и не захотела сформировать Вооруженные Силы, хотя в наличии имелись "украинизированные" части российской армии. Например, по инициативе командующего Юго-Западным фронтом Лавра Корнилова был украинизирован 34-й армейский корпус, под командованием Павла Скоропадского. Корпус того времени – две пехотные дивизии трехбригадного состава, кавалерийская дивизия и отдельные части (артиллерийская бригада, саперный батальон) общей численностью до 20 тыс. человек. И он был не единственный.

Все эти ресурсы были бездарно растрачены, сил для обороны Киева не оставалось. Потому в бой под станцию Круты была брошена "сборная солянка", включая "студенческий курень". Всего – порядка 500 человек, против 3000 у Муравьева. Студентов из них было порядка 130. Большинство из них учились стрелять по дороге к полю боя.

Командир сборного отряда Аверклий Гончаренко (впоследствии отметился в дивизии СС "Галичина", показав свою последовательность) не смог организовать бой. Командирский поезд с патронами при первых выстрелах удрал, студенты ни помощи от других подразделений, ни команды на отход не получили. В результате им пришлось спасаться бегством. Несколько человек погибли в бою, несколько – попали в плен и были расстреляны.

Бой стал известен благодаря двум факторам:

Во-первых, после возвращения ЦР в виде колониальной администрации немецких оккупантов, срочно надо было придумать какую-то "перемогу".

Во-вторых, среди погибших был Владимир Шульгин – племянник министра иностранных дел украинского правительства. Собственно, именно его похороны подтолкнули к выбору именно Крут.

С военной точки зрения судьба Киева была решена в ходе боя около Бахмача, но там не участвовали племянники министров…

Современная оценка

Как превратить "зраду" и "ганьбу" в "славу" и "перемогу"? Да очень просто – напрочь забыть историю вопроса и выключить совесть (впрочем, последняя функция у пропагандистов от истории отсутствует по определению).

По мнению президента, смысл подвига героев Крут состоял в том, что "они на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды".

На самом деле, ничего подобного не было. Наступление несколько дней сдерживалось ранее – у Бахмача. У Крут – хорошо если несколько часов.

Да и отряды ополчения (кстати, из Харькова и Донбасса, даже моряки были призванные из украинских губерний) никак на "орду" не тянули.

"Жертвенность и самоотверженность Крутян дали возможность организованно эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска".

В переводе на человеческий – студенты гибли за то, чтобы бросившие их в бой политики успели удрать. "Отвод войск" – это вообще феерично. Где были войска Центральной Рады (в т.ч. в – пресловутые Сичевые стрельцы, чьему командиру Коновальцу давеча установили в Киеве памятную доску), в то время, когда необученные студенты воевали под Крутами? Ну как, сначала они расстреливали киевлян (в смысле – подавляли восстание рабочих "Арсенала"), а потом организованно драпали под защиту кайзеровских войск…

"И главное – правительство молодого украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и автоматически делало большевиков оккупантами территории суверенного государства".

Тут что ни слово, то ложь.

Ключевой момент состоял в том, что соглашение с Германией подписало в Бресте правительство Советской России. В соответствии с этим соглашением, среди прочего, украинские губернии признавались зоной оккупации Германии. Именно кайзеровское правительство оккупировало территорию "суверенного государства".

Другое дело, что немцам была нужна какая-то местная администрация, и тут как раз подвернулась Центральная Рада. Впрочем, очень скоро немцы убедились, что слова "администрация" и УНР несовместимы, признанную ими Центральную Раду разогнали, а вместо нее создали столь же марионеточное, но несколько более состоятельное в управленческом плане Украинское государство Павла Скоропадского. После ухода немцев это "государство" просуществовало несколько часов, хроника которых описана в булгаковской "Белой гвардии". Естественно, о том, что "признание УНР" не стоило потраченных чернил, президент не сказал.

Украинские большевики (успевшие создать уже несколько советских республик на территории украинских губерний) естественным образом быть оккупантами на своей собственной земле никак не могли. Их даже сепаратистами нельзя было назвать, просто потому, что их государственные образования имели примерно такой же статус как УНР.

Параллели более чем очевидные, но состоят они не в том, что "Россия развязала войну и отрицает свою агрессию". Как раз наоборот – это украинское правительство опять оказывается неспособным договориться с собственным народом и держится только за счет иностранных хозяев.

А сейчас, как раз, критический момент, когда хозяева меняются и их украинские приказчики смазывают пятки салом. А заодно проводят факельные шествия на случай, если придется кого-то положить под новыми Крутами.

P.S.: Кстати, никаких признаков траура (хотя речь идет о погибших героях) я не заметил – ни свечек в телевизоре, ни черных ленточек на флагах… Очевидно, трагические события января 1918 года окончательно решено провозгласить "перемогой".

Ну, логично, если под Дебальцево была победа, то уж под Крутами так тем более – там даже признаков котла не наблюдалось. Скоро мы будем праздновать героические победы над российскими агрессорами под Иловайском и Бродами.