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    Брифинг Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель

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    Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. Глава украинского государства уже провел встречу с президентом бундестага Норбертом Ламмертом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
    Громадське Телебачення, youtube

    "Ситуация на линии разграничения вызывает озабоченность", — сказала Меркель журналистам перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко, который находится с рабочим визитом в Германии.

    "Хочу еще раз подчеркнуть: альтернативы "Минску" нет", — добавил в свою очередь Порошенко.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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