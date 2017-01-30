Порошенко обсудил в Берлине обострение в Донбассе

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко в ходе визита в Берлин проинформировал президента бундестага Норберта Ламмерта об обострении ситуации в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины.

Сейчас Порошенко находится с рабочим визитом в Германии, где, как ожидается, проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Порошенко провел встречу с президентом бундестага Норбертом Ламмертом. Глава государства сообщил об обострении ситуации в Донбассе", — говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили "прогресс Украины на пути реформ" и возможности бундестага поддержать в этом украинские власти.

"Глава украинского государства и президент бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления Украине безвизового режима и ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", — сообщает пресс-служба Порошенко. Президент также обратился с просьбой к парламенту Германии признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.