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    Порошенко посетит Берлин и проведет переговоры с Меркель

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    В ходе визита Петра Порошенко в Берлин планируются его переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.
    Совместный брифинг Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине. Архивное фото
    TOBIAS SCHWARZ/AFP

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в понедельник, 30 января, с рабочим визитом посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.

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    "30 января президент Украины Петр Порошенко осуществит визит в Федеративную Республику Германия. Планируются переговоры главы Украинского государства с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

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    На днях пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отмечал, что основной темой переговоров Пеорошенко с Меркель станет ситуация в Донбассе и реализация минских соглашений.

    Ранее сообщалось, что в ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу обсудили отношения с РФ и конфликт в Украине.

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