Меркель станет единым кандидатом от правящей коалиции на пост канцлера ФРГ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Глава входящей в правящую коалицию Германии партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, что Ангела Меркель станет общим кандидатом от правящего блока на пост канцлера ФРГ.

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"Ангела Меркель станет общим кандидатом на пост канцлера от ХСС и ХДС после встречи (партий в Мюнхене)", — заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag. Ранее проведение саммита двух партий было под вопросом, однако Зеехофер развеял сомнения на этот счет.

"Ангела Меркель не только отлично представляет Германию, она выступает на международном уровне. С Ангелой Меркель ХСС может реализовать большинство своих идей", — отметил он.

Примечательно, что ранее баварский политик обещал действующему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержку на ближайших выборах только в том случае, если будет установлен верхний порог на прием страной беженцев. Высказывались мнения, что он может составить Меркель конкуренцию в борьбе за кресло канцлера.

Позже стало известно, что в борьбу за канцлерский пост вступает экс-глава Европарламента Мартин Шульц. Он станет кандидатом СДПГ в канцлеры и кандидатом на должность председателя партии. По мнению Зеехофера, это усложняет борьбу для ХСС и ХДС.

"Рейтинги Шульца в опросах общественного мнения — это отображение мгновенного состояния: как новое лицо он сначала получил бонус. Однако успех сам не свалится нам на голову, мы должны усердно работать для этого", — объяснил политик.

Парламентские выборы в Германии, по итогам которых будет избран канцлер, пройдут 24 сентября 2017 года.