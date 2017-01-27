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    Политика

    Порошенко едет в Берлин на встречу с Меркель

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске (397)

    (обновлено: )11402
    В пресс-службе главы государства сообщили, что в понедельник, 30 января, президент Украины Петр Порошенко осуществит визит в Федеративную Республику Германия.
    Совместный брифинг Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в понедельник, 30 января, с рабочим визитом посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем, сообщает пресс-служба главы государства.

    Всеволод Степанюк
    Facebook Всеволода Степанюка
    Порошенко в Эстонии. Это довольно странный визит - Степанюк

    "30 января президент Украины Петр Порошенко осуществит визит в Федеративную Республику Германия. Планируются переговоры главы Украинского государства с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов", — говорится в сообщении.

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    На днях пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отмечал, что основной темой переговоров Пеорошенко с Меркель станет ситуация в Донбассе и реализация минских соглашений.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в субботу, 28 января, могут провести телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудят Украину и РФ.

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