КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить экспорт оружия, чтобы повысить валютные поступления в бюджет страны, сообщила в пятницу пресс-служба украинского главы.

"Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачу мы ставим — этот показатель повышать как источник валютных поступлений", — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.

"Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства… Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся на Украине", — добавил он.

Президент напомнил, что оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях — 80%.

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Ранее Порошенко заявил, что правительство при формировании оборонного заказа должно сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете пока нет средств.