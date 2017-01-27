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    Политика

    Порошенко поручил увеличить экспорт оружия

    (обновлено: )24505
    Глава государства Петр Порошенко на заседании СНБО отметил, что благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки приносят 2% от всего экспорта.
    Заседание СНБО во главе с президентом Петром Порошенко
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить экспорт оружия, чтобы повысить валютные поступления в бюджет страны, сообщила в пятницу пресс-служба украинского главы.

    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell
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    "Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачу мы ставим — этот показатель повышать как источник валютных поступлений", — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    Он подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.

    "Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства… Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся на Украине", — добавил он.

    Президент напомнил, что оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях — 80%.

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    Ранее Порошенко заявил, что правительство при формировании оборонного заказа должно сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете пока нет средств.

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