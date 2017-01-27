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    Политика

    Порошенко поблагодарил Трюдо за поддержку "амбициозных реформ"

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    петр Порошенко в пятницу направил приветствие премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.
    Петр Порошенко и Джастин Трюдо. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко отметил поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности страны, сообщает пресс-служба главы государства.

    Встреча четы Порошенко с украинской диаспорой в Эстонии
    Петро Порошенко/youtube
    Встреча четы Порошенко с украинской диаспорой в Эстонии

    Порошенко направил приветствие премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

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    "Особенно ценим неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомое содействие вашего правительства в осуществлении системных и амбициозных реформ", — сказал Порошенко.

    Украинский лидер пожелал премьеру неисчерпаемой энергии и успехов в государственно деятельности, а народу Канады — мира и процветания.

    Согласно сообщению, президент Украины убежден, что украинская-канадское партнерство и в дальнейшем будет активно развиваться.

    "Рассчитываю на успешную реализацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, а также на продолжение и углубление плодотворного сотрудничества", — добавил президент. 

    Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжает стоять бок-о-бок с Украиной.

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