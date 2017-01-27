Порошенко поблагодарил Трюдо за поддержку "амбициозных реформ"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко отметил поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко направил приветствие премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Читайте также: Зри в корень. Американские толстосумы готовятся к концу света

"Особенно ценим неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомое содействие вашего правительства в осуществлении системных и амбициозных реформ", — сказал Порошенко.

Украинский лидер пожелал премьеру неисчерпаемой энергии и успехов в государственно деятельности, а народу Канады — мира и процветания.

Согласно сообщению, президент Украины убежден, что украинская-канадское партнерство и в дальнейшем будет активно развиваться.

"Рассчитываю на успешную реализацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, а также на продолжение и углубление плодотворного сотрудничества", — добавил президент.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжает стоять бок-о-бок с Украиной.