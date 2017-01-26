наверх
26.01.201718:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных

    (обновлено: )68
    Согласно подписанному президентом указу, в рамках учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

    Украинские десантники в составе ЛитПолУкрбрига на учениях Анаконда
    Министерство обороны Украины
    Контратака украинских десантников на учениях НАТО в Польше

    Ранее Порошенко попросил Раду поддержать его решение о таком допуске. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Рада приняла соответствующий закон 19 января.

    На сайте Рады сообщается, что закон в четверг возвращен в парламент с подписью президента.

    Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2017 года.

    Согласно  законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Донбасс: блокада и пиар
    Василий Грицак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке