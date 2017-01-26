Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Ранее Порошенко попросил Раду поддержать его решение о таком допуске. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Рада приняла соответствующий закон 19 января.

На сайте Рады сообщается, что закон в четверг возвращен в парламент с подписью президента.

Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2017 года.

Согласно законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.