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    Порошенко призвал ЕП поддержать торговые преференции для Украины

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    Порошенко призвал ЕП поддержать предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Укриана. Президент Украины Петр Порошенко призвал новоизбранного президента Европарламента Антонио Таяни поддержать предоставление Киеву автономных торговых преференций, сообщила в среду пресс-служба украинского главы.

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    "Президент Украины призвал Европейский парламент поддержать предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта", — говорится в сообщении.

    Стороны в телефонном разговоре также обсудили перспективы завершения Евросоюзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступления в силу соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

    В конце сентября еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявляла, что Еврокомиссия одобрила дополнительные торговые преференции для Киева. Это решение в комплексе должны утвердить Европарламент, а также государства-члены ЕС.

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