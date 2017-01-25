Порошенко призвал ЕП поддержать торговые преференции для Украины

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Укриана. Президент Украины Петр Порошенко призвал новоизбранного президента Европарламента Антонио Таяни поддержать предоставление Киеву автономных торговых преференций, сообщила в среду пресс-служба украинского главы.

"Президент Украины призвал Европейский парламент поддержать предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта", — говорится в сообщении.

Стороны в телефонном разговоре также обсудили перспективы завершения Евросоюзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступления в силу соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

В конце сентября еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявляла, что Еврокомиссия одобрила дополнительные торговые преференции для Киева. Это решение в комплексе должны утвердить Европарламент, а также государства-члены ЕС.