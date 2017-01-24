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    Порошенко пригласил финнов к участию в приватизации в Украине

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    Как сообщила пресс-служба президента, Порошенко провел переговоры с премьер-министром Финляндии Юхою Сипила и пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине.
    Визит Петра Порошенко в Финляндию
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Финляндию пригласил местные компании принять участие в приватизации в Украине, сообщила во вторник пресс-служба президента.

    Визит Петра Порошенко в Эстонию
    Сайт президента Украины
    В поисках новых друзей. Визиты Порошенко в Эстонию и Финляндию

    "Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Финляндии Юхою Сипила во время официального визита в Финляндскую Республику… Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отмечают, что Порошенко и Сипила обсудили перспективы дальнейшей деятельности межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

    Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также имплементацию минских договоренностей. Премьер Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.

    Ранее сообщалось, что Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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