Порошенко пригласил финнов к участию в приватизации в Украине

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Финляндию пригласил местные компании принять участие в приватизации в Украине, сообщила во вторник пресс-служба президента.

"Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром Финляндии Юхою Сипила во время официального визита в Финляндскую Республику… Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Порошенко и Сипила обсудили перспективы дальнейшей деятельности межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также имплементацию минских договоренностей. Премьер Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа.